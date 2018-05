A pesar del asesinato de una candidata y de la quema de casas y negocios, el Instituto Estatal Electoral rechazó la posibilidad de cancelar las elecciones en los municipios de Ignacio Zaragoza y Gómez Farías.La autoridad electoral indicó que a la fecha no existe petición formal para cancelar los comicios y que en la Ley Electoral se prevé que el IEE tenga tal facultad.Oksana Volchanskaya, vocera del IEE, dijo que hasta el momento no existe una petición formal para que la autoridad encargada de organizar las elecciones suspenda los comicios en Zaragoza y Gómez Farías.Mientras que el Instituto Nacional Electoral declaró que la integración de las mesas directivas de casilla se desarrolla con normalidad en todo el estado, incluyendo los municipios en los que el domingo grupos armados quemaron viviendas y asesinaron a ocho personas, entre ellas una candidata del PRD a regidora.“Ayer (martes) por la tarde se efectuó la integración de las 5 mil 306 casillas en todos los municipios, incluido Gómez Farías. Hoy (miércoles) inició la segunda etapa de capacitación para instruir a los funcionarios de casilla en las funciones específicas que se desarrollarán el 1 de julio. También en Ignacio Zaragoza”, indicó Ever Haro, vocero del INE en Chihuahua.En tanto, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), declaró que aunque no es de su competencia -por tratarse de una elección local-, estará atenta al desarrollo del proceso electoral y atenta a las necesidades de la autoridad estatal, según informó personal de comunicación social del organismo.Pável Aguilar, dirigente estatal del PRD, declaró en días anteriores que solicitaría al IEE la suspensión de las elecciones en Ignacio Zaragoza. Se buscó al líder perredista para conocer cuándo haría el trámite ante el IEE, sin embargo no respondió a las solicitudes de entrevista.Formalmente, la Ley Electoral del Estado de Chihuahua no prevé la cancelación de las elecciones como una facultad del IEE.En el artículo 88, el ordenamiento refiere únicamente las causales por las que un presidente de mesa directiva de casilla puede determinar que no se instale el centro de votación “cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre y secreta emisión del sufragio, o que atenten contra la seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes o de los miembros de la mesa directiva de casilla”.Mientras que en el artículo 153 se establece que una vez iniciada la votación no podrá suspenderse salvo en casos de fuerza mayor, sin que se especifiquen las razones.Volchanskaya mencionó que en caso de recibirse la petición formal, se tendría que analizar la solicitud para responder conforme a derecho.