Los partidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se jugarán la elección en el municipio de Ignacio Zaragoza, pese a los últimos hechos violentos que dejaron varios muertos esta semana y la solicitud del PRD de cancelar los comicios tras el asesinato de una de sus candidatas a regidoras.“Nuestros candidatos siguen firmes aunque preocupados por la situación de inseguridad”, dijo ayer el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado, Omar Bazán.En la jornada electoral del 1 de julio participarán por el PRI el candidato a la alcaldía Fidel Alberto Trejo Romero; por el PAN, Omar Escorza Ortiz; y por Movimiento Ciudadano, Yaneth Guadalupe Caro Carbajal.El partido del Sol Azteca registró a Reyes Felipe Mendoza Pérez como su aspirante a la presidencia municipal de Ignacio Zaragoza, pero tras el atentado del domingo, cuando personas armadas prendieron fuego a su vivienda, desapareció de la zona y un día después el dirigente estatal de la institución política, Pavel Aguilar, solicitó cancelar las elecciones en ese municipio.El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Fernando Álvarez Monge, dijo que aunque están conscientes del sentir de los perredistas que pidieron cancelar la elección, sus candidatos “están puestos y dispuestos” para participar en la contienda.“Entendemos el sentir de nuestros compañeros del PRD, pero no por eso vamos a dejar de participar”, subrayó.En tanto que Alan Falomir, dirigente en el estado del partido naranja, comentó que el PRD se apresuró a tomar esa determinación.“No se puede decir a la ligera que fueron incidentes políticos, hay que esperar las investigaciones”, afirmó sobre el señalamiento del líder perredista, de que el ataque armado tenía la intención de frenar a su candidato.Falomir mencionó que aunque el municipio enfrenta una situación seria en materia de seguridad, “no está en esas condiciones como para cancelar las elecciones. Ya hay allá la suficiente capacidad de la policía, hay tranquilidad”.“Hay foco rojo pero no se puede solicitar la cancelación del proceso, eso sería violar los derechos de los electores”, agregó.El PRD en Chihuahua, que solicitó la cancelación del proceso electoral en esa localidad, desapareció de la escena pública.Tras la jornada violenta del domingo pasado, el candidato a la alcaldía Felipe Mendoza Pérez sigue desaparecido, mientras la dirigencia estatal ha permanecido incomunicable. Pavel Aguilar no respondió ayer a las múltiples solicitudes de una entrevista vía telefónica.• PRI• PAN• Movimiento Ciudadano• PRD• Morena• PVEM• Nueva Alianza• PT

