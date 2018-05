Alerta en Nuevo Casas Grandes por 3 lobos

Nuevo Casas Grandes– Varias personas que aseguran haber visto un grupo de lobos al oriente de la ciudad, obligaron a un operativo de parte de las autoridades de Protección Civil para su búsqueda sin resultados hasta el momento, por lo que sólo se alerta a la población a no andar en solitario ni dejar a niños salir a campo abierto por el rumbo de la Laguna.Por esta situación ya se han realizado dos operativos de varias horas para estar monitoreando las colonias de la periferia en sus límites con el campo abierto por el lado del aeropuerto municipal y la Laguna Fierro, en donde varias personas han asegurado haber visto al menos a tres especímenes de lo que parecieran ser lobos, aunque existe una versión no confirmada de alguno de los testigos de haber alcanzado a ver cinco de ellos.Estos reportes no se han tomado a la ligera, en primera por el riesgo a la población dada la ferocidad de estos animales y en segunda, porque hace un par de años ya fueron capturados unos lobos en aquella zona.Se desconoce el origen de estos ejemplares que han sido avistados mayormente por los terrenos del fraccionamiento habitacional Aeropuerto.El capitán operativo de Bomberos y Protección Civil, Christian Ontiveros, señaló que una de las razones por las que estos animales pudieran haber llegado hasta los límites de la mancha urbana, es por una proliferación atípica de liebres, pues durante los operativos de rastreo por las orillas de la ciudad, se detectó una población muy nutrida de estos lepóridos, uno de los alimentos principales del lobo.Por otra parte, aunque existe la posibilidad de que los animales que han alertado a los colonos de la periferia pudieran ser perros, se descarta porque la población tiene muy bien identificado a este tipo de canes domésticos y por otra parte, la única posibilidad alterna es que se trate de algún coyote hembra con sus cachorros, pero no un grupo de éstos animales que a diferencia del lobo, siempre andan en solitario.

