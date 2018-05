El Gobierno estatal no vendió el helicóptero Bell 407 a empresarios regiomontanos como había anunciado, según dio a conocer ayer Guillermo Luján Peña, subsecretario de administración de Hacienda estatal.“Llegamos a la conclusión de que no se debe vender ese helicóptero por muchas razones, una de ellas, porque es un helicóptero muy versátil que se puede convertir en ambulancia”, afirmó el funcionario.La venta de la aeronave fue dada a conocer el pasado 6 de abril por la Secretaría de Hacienda estatal a un precio de un millón 675 mil dólares, 85 mil dólares por debajo de su valor, como parte de un programa de austeridad decretado en enero de 2017 por el gobernador Javier Corral Jurado.Chihuahua— La compradora –que tenía hasta hoy para hacer un depósito de 100 mil dólares en señal de trato– era una “compañía de la ciudad de Monterrey, Nuevo León”, de la que nunca se reveló el nombre.El Bell 407, año 2008 y con matrícula XC-CUU, fue adquirido por el Gobierno estatal el 7 de septiembre de 2008, en el sexenio de José Reyes Baeza.Ayer, antes de entrar a la oficina del gobernador, Luján Peña dijo que “está hecha la venta pero es uno de los temas que venimos a hablar con el gobernador. Llegamos a la conclusión de que no se debe vender ese helicóptero.“Es un helicóptero muy versátil que se puede convertir en ambulancia, cosa que es muy necesaria en estos momentos. Acabamos de tomar esa decisión, de que no se vende”, apuntó el funcionario estatal quien dijo, sin embargo, que la decisión todavía no se informaba a la empresa. Aseguró que nunca se hizo el depósito de los 100 mil dólares pues el plazo vence precisamente hoy miércoles 9 de mayo.También afirmó que no habrá consecuencias negativas para el Estado pues según él, nunca firmaron un acuerdo por escrito.Cuando se dio a conocer la venta del helicóptero se subrayó que el trato concluiría en cuanto terminaran los procedimientos de revisión y pago de la totalidad del valor de la aeronave. Luján Peña señaló que ahora es innecesario venderla. “Conforme va pasando el tiempo, las necesidades van cambiando.“Cuando llegamos había una necesidad imperiosa de recursos económicos, porque ustedes recordarán, no solamente no nos dejaron dinero, sino había una serie de deudas enormes”.Dijo que el helicóptero está funcionando y lo usa la Fiscalía General del Estado, el gobernador, y los secretarios de estado para trasladarse a los municipios de la entidad.El Diario buscó la confirmación de la cancelación con el vocero de Hacienda Alejandro Salmón, pero declinó dar una declaración sobre cualquier tema. (Javier Olmos / El Diario)• Bell 407, año 2008, matrícula XC-CUU• Comprado el 7 de septiembre de 2008• José Reyes Baeza era el gobernador