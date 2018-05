Reyes Felipe Mendoza Pérez, exalcalde y actual candidato por el PRD, era el objetivo del ataque perpetrado el domingo por el grupo “La Línea” en el municipio Ignacio Zaragoza, de acuerdo con fuentes extraoficiales.Mendoza fue alcalde de 2010 a 2013; ahora buscaba nuevamente la alcaldía, en una campaña coordinada por Liliana García, su compañera de partido y candidata a regidora, asesinada en el ataque.Fuentes federales aseguran que “La Línea” acudió a Ignacio Zaragoza y Gómez Farías para recuperar el control territorial, puesto que “Gente Nueva” había tomado la zona. Mendoza Pérez era uno de los blancos.La violencia en la zona y la intimidación denunciada por el líder perredista estatal, Pavel Aguilar, se aprecia en que de los nueve partidos políticos, solamente cuatro presentaron candidatos en para ese ayuntamiento.PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD fueron los únicos partidos que postularon candidatos. El sol azteca a Mendoza Pérez.PES, PVEM, Morena y PT se abstuvieron de presentar aspirantes a miembros del Ayuntamiento.Javier Mendoza, candidato a diputado federal del Distrito 2, que incluye Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, dijo que en su visita a la zona, como parte de su campaña, percibió el temor de los ciudadanos.“Fue de los primeros lugares que visité y sí se mira tenso el ambiente. Se mira la gente temerosa de lo que ha sucedido (el asesinato en marzo del tesorero Guadalupe Payán), y de lo que sucedió antes”, dijo.De acuerdo con el archivo periodístico, en 2010, como presidente municipal, Mendoza Pérez denunció al exalcalde priista Benjamín García Ruiz por presunto desvío de recursos.Entonces, García Ruiz era diputado local y había sido presidente municipal de Zaragoza en 1998 y en 2007.Posteriormente, en 2013, la entonces Contraloría estatal detectó irregularidades y desvíos en la gestión de Mendoza Pérez.Para conocer la postura del partido se buscó contacto con Pavel Aguilar, pero al cierre de la edición no respondió a una solicitud de entrevista.Pavel Aguilar dijo ayer en Chihuahua que el candidato Felipe Mendoza y el líder local del PRD abandonaron la ciudad.Agregó que sólo saben que Mendoza está bien, pero no les han informado su ubicación, ni la del dirigente municipal.Agregó que no han sido notificados de la renuncia de su candidato a la alcaldía pero podría darse en horas que reciban la información en ese sentido.El planteamiento del PRD es que sean suspendidas las elecciones en Ignacio Zaragoza ante el embate los grupos criminales en toda la región.

