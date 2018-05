En Ignacio Zaragoza, municipio en el que la Comisión Estatal de Seguridad tomó el control de la Policía, había solamente 15 elementos al momento del ataque armado del domingo pasado.Aun con las llamadas de auxilio de los ciudadanos por la presencia de grupos armados, la quema de casas y negocios, las balaceras y los muertos, el Gobierno del Estado ordenó a los policías que no salieran hasta que llegaran los refuerzos.Lo reveló así Óscar Aparicio Avendaño, comisionado Estatal de Seguridad, entrevistado sobre los reportes ciudadanos que desde las 8 de la mañana pedían auxilio al 911.“Teníamos 15 elementos. Lo que indicamos fue que no salieran hasta que tuvieran el apoyo con ellos, una vez que llegó el apoyo de la base más cercana salieron a apoyar a la ciudadanía. La verdad es que sí, efectivamente, fue una instrucción superior que se giró de que no vinieran… si no, hubiéramos tenido muertes de policías también”, dijo el comisionado.En entrevista telefónica, Aparicio Avendaño reconoció que además de la escasa presencia, los uniformados no cuentan con el equipo necesario para combatir al crimen organizado, en especial a los comandos que el pasado domingo asesinaron a 4 personas en Zaragoza y a 4 más en Gómez Farías.“Tenemos que cuidar a nuestros policías, no voy a mandar a 15 policías que son los que tenemos en la base a enfrentar a 150 personas armadas, con vehículos blindados, con armas de grueso calibre y nosotros ni siquiera con esas herramientas”, mencionó.Aproximadamente una hora después de que se recibieron las llamadas de auxilio de los pobladores fue que llegaron los policías estatales, provenientes de las bases de otros municipios.Aparicio justificó la tardanza con la extensión territorial de Chihuahua y la falta de elementos, además de la condición fronteriza de la entidad, lo que, dijo, la hace ruta de tráfico para los criminales.“Mandamos el apoyo de los municipios más cercanos que teníamos alrededor y el más cercano era aproximadamente en hora y media. Tenemos 67 municipios, no tenemos presencia en todos los municipios. En esa zona específicamente tenemos, 15 elementos, ahora ya los reforzamos”, manifestó.“La extensión territorial, un estado de 257 millones de kilómetros cuadrados, es además un estado fronterizo, eso provoca que haya trasiego de drogas y que haya una pugna con los diferentes grupos de la delincuencia organizada por el control de la zona”, agregó.Zaragoza es uno de los siete municipios en los que el gobierno determinó sustituir las policías municipales con fuerzas estatales. A pesar del incremento de la violencia en esos municipios desde la medida, implementada en febrero de 2017, Aparicio consideró que la estrategia ha dado resultados.La detención, hasta el día de ayer, de 8 individuos presuntamente relacionados con el ataque en Zaragoza, es una muestra de éxito del operativo implementado por las fuerzas estatales, refirió el comisionado. (Itzel Ramírez / El Diario)

