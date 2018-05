La Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción lanzó la convocatoria pública para que los diversos sectores de la sociedad presenten propuestas de candidatos a integrar la terna de la que se elegirá al secretario del organismo.La convocatoria fue lanzada el 5 de mayo en el Periódico Oficial del estado y establece el procedimiento que se utilizará en la elección de quien ocupará ese cargo.El documento es firmado por José Antonio Enríquez Tamez, presidente de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y del Comité Estatal de Participación Ciudadana, incluyendo sus integrantes que fueron nombrados en marzo de este año.Quienes se postulen deberán cumplir con una serie de requisitos entre ellos ser ciudadano mexicano en uso de sus derechos civiles, tener más de 30 años al día de la designación, contar con título profesional de nivel licenciatura y experiencia relacionada con la Ley Anticorrupción que le permita desempeñar la función.También deberá gozar de buena reputación y no haber recibido condena por algún delito; presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal y no haber sido candidato en el proceso electoral anterior al de su designación, ni ser titular de alguna dependencia de cualquier nivel de gobierno, magistrado o integrante del Consejo de la Judicatura a menos que se haya separado de su cargo un año antes.Será el Sistema Estatal de Participación Ciudadana el que reciba las postulaciones y documentación desde el 7 de mayo y hasta el 30 de este mismo mes en las instalaciones de la Fundación del Empresariado Chihuahuense ubicadas en la Prolongación Teófilo Borunda número 10820 en la colonia Labor de Terrazas.Posteriormente habrá un periodo de evaluaciones y la terna elegida será dada a conocer el 23 de junio y a partir del 25 se entregará el resultado al órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva para la designación de quien ocupará la titularidad de la Secretaría Técnica.• Ser mexicano en pleno uso de sus derechos civiles• Tener más de 30 años al día de la designación• Título profesional de carrera afín a Ley Anticorrupción• Gozar de buena reputación• No tener antecedentes penales• Presentar declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal• No haber sido candidato a puesto de elección popular• No ser titular de alguna dependencia• No ser magistrado o integrante de la Judicatura

