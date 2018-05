El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Arturo Meraz, dijo que hasta el momento no han recibido una petición formal para cancelar las elecciones en el municipio de Ignacio Zaragoza, sin embargo, adelantó que estarán a la espera de que eso suceda para analizar los pasos a seguir.“No hemos recibido ningún documento que externe dicha petición. Pero vamos a darle el trato respetuoso y serio, sin embargo, cabe destacar que el IEE es el encargado de realizar elecciones periódicas establecidas en la ley. Eventualmente una cancelación trascendería a una circunstancia que no se puede definir tan general, sino cuidada y observada por el consejo y cuidado jurídico”, indicó.Destacó que en los últimos 30 años de la historia político electoral de Chihuahua no se han cancelado elecciones.Y afirmó que están preocupados y ocupados por el clima de paz social que debe imperar en el proceso electoral. “Y sin embargo, aunque no es una facultad, tenemos el compromiso de mantenernos coordinados para eso con autoridades competentes”.Señaló que el instituto no desarrolla mapas de riesgo, pero lo que se puede decir es que las etapas del proceso siguen su curso de manera normal y no se han visto afectadas por incidencias negativas.En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua condenó y lamentó los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días, en varios municipios de la entidad.No obstante, precisó, “el instituto seguirá adelante con los trabajos para organizar las elecciones concurrentes del 1 de julio del presente 2018, reiterando su repudio a cualquier manifestación de violencia, al tiempo que refrenda su convocatoria para que las ciudadanas y los ciudadanos sean partícipes en las decisiones públicas que consolidarán una democracia participativa en la República Mexicana”.Eso quiere decir, precisó más tarde el vocero del INE, Ever Haro, que en lo que respecta a las responsabilidades del INE, las elecciones siguen en pie en todo el estado.“(El INE) refrenda que la democracia es un mecanismo que materializa el rechazo a los actos que afectan la vida y patrimonio de hombres y mujeres, y contribuye a fomentar la participación ciudadana e integración de los órganos de representación política mediante el ejercicio de un voto libre e informado”, afirmó. (Javier Olmos)

