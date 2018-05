Noroeste prueba fracaso de Corral en seguridad

La última irrupción de un grupo armado en los municipios de Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, ocurrida la mañana del domingo para asesinar a 8 personas –una de ellas candidata a regidora–, incendiar viviendas y negocios, terminó de sepultar los planes de seguridad que el Gobierno del Estado lanzó para contrarrestar la inseguridad que genera la disputa de los cárteles por el corredor de drogas del noroeste de la entidad.También evidenció la desaparición de facto del Estado en esos territorios, donde los grupos criminales llenan el vacío de poder que la autoridad deja, considera el dirigente de la Unión Ciudadana, Jaime García Chávez.“Me parece que estamos frente a un rotundo fracaso en este caso federal y estatal, se decretó una intervención en esa zona y no tenemos ningún resultado. A mi modo de ver resulta grotesco que algo que necesariamente tiene que ser visible, como lo es un convoy de delincuentes, que se puede monitorear desde el aire, que no suceda nada, es una indolencia interesada”, señala Jaime García Chávez, dirigente de la Unión Ciudadana.El primer plan de seguridad fue lanzado en febrero del año pasado en los municipios de Madera, Cuauhtémoc, Gómez Farías, Temósachi, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.La región presentó el mayor repunte de violencia con la finalidad de intervenir y sanear corporaciones locales y aunque en su primera fase terminó, la violencia se agudizó y se duplicó el número de homicidios, de acuerdo con datos oficiales.Con 300 agentes, el Estado asumió la vigilancia preventiva y el combate a la delincuencia en esas comunidades del noroeste, como se estableció en el acuerdo 80/2017 decretado por el gobernador Javier Corral Jurado el 18 de febrero de 2017. Dos meses después se replicó el mismo esquema en Cuauhtémoc, bajo el decreto 086/2017.Un año después, los mismos datos de la Fiscalía General del Estado señalan que en esa zona se registraron en el 2017 un total 353 asesinatos, un 98 por ciento más que los 178 reportados en 2016.Este incremento es el más alto de todas las regiones del estado que, en total, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía, cerró el 2017 con 2 mil 12 asesinatos; es decir, 36.8 por ciento más que en 2016.En el 2018 la violencia que producen las numerosas incursiones de grupos armados sigue dejando víctimas en el noroeste, entre ellas Guadalupe Payán, tesorero del mismo municipio de Ignacio Zaragoza, quien fue sacado de la Presidencia municipal en mayo y ejecutado por la espalda con ráfagas de metralleta.En la lista de crímenes de alto impacto también se encuentra el médico Juan Blas Godínez, director del Hospital Comunitario de Gómez Farías, que fue “levantado” el 8 de noviembre pasado, por un grupo armado, supuestamente con la intención de que atendiera a personas que resultaron heridas en un enfrentamiento en Gómez Farías que dejó seis muertes.El plan de seguridad fue reeditado a principios de este año con la integración de elementos de la Policía Federal y del Ejército.Óscar Alberto Aparicio Avendaño, comisionado estatal de Seguridad, informó entonces que la presencia de los elementos era indefinida y que los elementos federales tendrían sus bases en dichos municipios.Informó que en una primera etapa, 114 agentes federales se establecerían en el municipio de Madera, en Cuauhtémoc otros 106 agentes, mientras que en Guerrero 96 y en Casas Grandes 80.En total serían 520 agentes entre estatales y federales que se instalarían en esa región a fin de fortalecer y garantizar la seguridad de la población, indicó.Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, municipios ubicados en medio de las localidades donde se desplegó el operativo, no fueron considerados pese a estar en la línea que disputan el Cártel de Sinaloa y La Línea por lo que no inhibió la actividad de grupos armados que abiertamente y a plena luz del día pelean esa zona.Después del último incidente en Zaragoza –donde según los habitantes del pueblo ingresaron al menos 300 sicarios–, el fiscal César Augusto Peniche anunció ayer tras una reunión de seguridad convocada de urgencia en la ciudad de Chihuahua que los operativos serán reforzados y se extenderán al norte de este poblado, a los municipios de Buenaventura y Casas Grandes de donde se considera provenía el grupo armado.Abordado por separado en Ciudad Juárez, el subsecretario de Gobierno, Mario Dena, indicó que los planes de seguridad serán revisados, así como el número de elementos que integran la presencia policiaca para reforzar la seguridad en el noroeste.“Si los cuerpos que están dedicados a esa zona no son suficientes, habrá cambios para bien, para mejorar la seguridad, no sólo en Zaragoza sino en la zona completa”, añadió. (Juan de Dios Olivas/El Diario)

