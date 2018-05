Con el asesinato de Liliana García, candidata a regidora del PRD en Ignacio Zaragoza, suman cuatro los políticos de diferentes instituciones partidistas que han sido asesinados en territorio chihuahuense durante el presente proceso electoral.Dos de ellos se registraron en Ignacio Zaragoza, un municipio que envuelto en una ola de enfrentamientos entre grupos armados y muertes en los últimos meses.En marzo, el tesorero del Ayuntamiento de esa localidad, Guadalupe Payán Villalobos, fue asesinado por la espalda, después de que un grupo de sicarios entrara por él a plena luz del día a la Presidencia Municipal para sacarlo.El cadáver del funcionario, quien dirigió el Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo Casas Grandes y aspiraba a la candidatura por la alcaldía de Zaragoza en estas elecciones, fue localizado alrededor de las 3:30 de la tarde del 5 de marzo en el kilómetro 81 de la carretera Zaragoza-Valentín Gómez Farías.Hasta hoy, las autoridades investigadoras no han establecido el móvil del homicidio.Casi de manera simultánea al asesinato de García el domingo, Eduardo Aragón Caraveo, dirigente del Partido Encuentro Social (PES) en la ciudad de Chihuahua, fue localizado muerto dentro de la cajuela de su auto en la carretera que conduce a Aldama.Los municipios de la zona noroeste y de la región serrana de la entidad se han caracterizado por la violencia que impera por parte del crimen organizado.En enero de este año, cuatro personas fueron ultimadas por hombres armados en la comunidad de Guajolotes, municipio de Balleza.Entre ellos estaba el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Diego Herrera Escárcega, junto a su hijo Gumaro Herrera; además del ex tesorero Fernando Herrera y Raúl Herrera Cervantes, este último comandante de la Policía del Vergel en la administración pasada.El reporte establece que los sicarios irrumpieron en una junta para posteriormente sacarlos del lugar y victimarlos uno a uno frente a todos los ejidatarios, para luego arrojarlos a una brecha.Un informe que presenta el equipo de Etellekt Consultores establece que a esa fecha habían sido asesinados 88 políticos en el país, la mayoría de ellos por armas de fuego, calcinados y hasta desmembrados. La cifra hoy sube a 90.El reporte cita el caso de Addiel Zermann Miguel, precandidato a la alcaldía de Tenango del Aire, Estado de México; así como la de José Ramírez, exalcalde de San Gabriel Mixtepec, Oaxaca; Alejandro González, alcalde de Pacula, Hidalgo; y Elías Damián Rodríguez, secretario particular de un candidato a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero.Los casos se registraron durante los primeros días de mayo.De acuerdo con la consultora especializada en riesgos y políticas públicas, desde el 8 de septiembre de 2017 han sido asesinados 21 precandidatos, 15 exalcaldes, 13 regidores, 12 militantes de partidos con distintos puestos y 10 alcaldes en funciones. (Javier Olmos)

