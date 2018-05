Piden mantener corrida diaria del Ch-P

Chihuahua— Las presidentas de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chihuahua y de la Asociación de Hoteles de la Sierra Tarahumara, Cristina Muñoz e Ivonne Barriga, lamentaron que el Gobierno del Estado no muestre interés por gestionar junto con el sector turismo, la permanencia de las corridas diarias del Ch-P de Chihuahua a Los Mochis.Barriga indicó que diversas reservaciones ya se están posponiendo hasta nuevo aviso, por lo que esto es un cambio muy drástico por los tiempos y logísticas.Aseguraron que el cambio tendrá un impacto millonario y generará pérdida de confianza de los tour operadores nacionales y así como de los visitantes.Ambas afirmaron que en lo particular y en representación de sus asociados gestionaron ante la Secretaría de Turismo federal que Ferromex mantenga durante lo que resta del año las corridas diarias del Ch-P de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa.Ferromex anunció en días pasados que a partir del 17 de mayo se modifican las corridas del Ch-P de la ciudad de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa, las cuales ya no se efectuaran a diario, sino solamente los lunes, jueves y sábados.Sólo operará diariamente el nuevo servicio de Ch-P Express en tren de lujo en el tramo de Creel a Los Mochis, Sinaloa.Ivonne Barriga precisó que en días pasados, el gobierno convocó a cierto grupo de empresarios para ver el tema del Ch-P, no a todo el sector involucrado en este tema importante.Cristina Muñoz apuntó que Ferromex aceptó analizar una propuesta de prestación del servicio a quienes realizaron sus reservaciones con antelación.Dijo que de Chihuahua a Creel no se tiene problema para trasladar en auto o autobús a los grupos para que continúen en ese último punto su viaje hacia Los Mochis, pero sí se tiene problemas para el regreso porque no hay carretera de esa ciudad a Creel.

