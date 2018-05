El partido Morena declinó registrar candidatos en los municipios de Ignacio Zaragoza, Batopilas y Carichí por miedo a que fueran agredidos por los grupos criminales que tienen el control de esas zonas.Martín Chaparro, dirigente estatal del partido, dijo que ya se habían integrado las planillas de regidores y, casi a punto de registrarlas, sus aspirantes descartaron participar en el proceso de última hora.“Las planillas integradas se nos echaron para atrás al último, porque actuaron en función de que tenían miedo de ser agredidos por las fuerzas tradicionales que imperan en esos municipios”, refirió.Morena registró candidaturas en coalición con los partidos Encuentro Social y Del Trabajo en 61 ayuntamientos de la entidad, mientras en otros tres van solos, por lo que sólo tienen representación en 64 de 67 municipios de Chihuahua.Chaparro señaló que la inseguridad provocada por bandas delincuenciales tiene el fin de intimidar e inhibir el voto.“A como vamos, por desgracia, son acciones para intimidar, para inhibir el voto, para que la gente ese día tenga miedo y el abstencionismo salga adelante, lo que finalmente hace que los partidos tradicionales ganen”, dijo.El líder del partido de izquierda agregó que “nosotros vemos que lo que sucede son acciones intimidatorias para que en un momento determinado la ciudadanía se abstenga de participar”.Y pidió al Estado actuar para garantizar la seguridad en los comicios.Sin embargo, desestimó solicitar a las autoridades electorales que sea el Ejército Mexicano quien vigile las elecciones al menos en los municipios de mayor conflicto, señalando que es la población la que tiene que empoderarse.“Insistimos que el Ejército no debe hacer tareas de seguridad pública”, dijo. “La violencia no se combate con más violencia. No estamos de acuerdo con eso, el Ejército no es la solución”. (Javier Olmos)

