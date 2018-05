Arden municipios serranos

La violencia en el estado golpeó ayer a dos partidos políticos al ser asesinados una candidata y un dirigente partidista en una jornada que dejó además otros siete muertos, casas y autos incendiados, así como un número no determinado de negocios en llamas en los municipios de Ignacio Zaragoza y Gómez Farías.Liliana García, quien aparecía como la candidata número uno en la planilla de regidores del PRD, fue encontrada sin vida en la primera localidad después de que fuera levantada por un grupo armado, confirmó la dirigencia estatal del partido.Más tarde, el líder local del Partido Encuentro Social (PES) en Chihuahua, Eduardo Aragón, fue hallado asesinado en la cajuela de su propio auto abandonado a la altura del kilómetro 7 de la carretera que conduce de Chihuahua a Aldama.De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), la víctima presentaba huellas visibles de tortura e impactos de bala en diversas partes del cuerpo.Ayer mismo se había hecho público el reporte de desaparición de Aragón Caraveo, cuya pesquisa establece que familiares y amigos desconocían su paradero desde el viernes pasado.Familiares dijeron a El Diario que el auto Volkswagen Vento, abandonado a un costado del salón de eventos Hacienda del Valle, tenía el mismo número de placas y ya se dirigían a las instalaciones del Servicio Médico Forense para reconocer el cuerpo.El saldo preliminar de muertos durante la jornada violenta en el municipio de Ignacio Zaragoza se elevó a cuatro, mientras un número similar se reportó en la localidad vecina de Gómez Farías, confirmó la FGE en un comunicado.De acuerdo con fuentes extraoficiales, el enfrentamiento sería producto de la lucha por territorio que mantienen el grupo del narcotraficante “El Jaguar” y el Cártel de La Línea por llegar a Ciudad Juárez.Buenaventura sería la puerta de entrada a Juárez y es actualmente bastión de La Línea, informaron las fuentes.El reporte oficial de ataques se recibió alrededor de las 8:00 horas al sistema de emergencia 911 en Zaragoza, indicando la presencia de hombres armados que irrumpieron en esa comunidad para asesinar a cuatro personas e incendiar comercios y viviendas, agregó.De acuerdo con la versión de la FGE, se registraron seis casas incendiadas y otro número no determinado de locales comerciales incinerados.Durante las agresiones, otras dos figuras del PRD fueron atacadas en Zaragoza. La casa del candidato a la Alcaldía por ese municipio, Felipe Mendoza, fue quemada, al igual que la del presidente local de la institución, Octavio Martínez, confirmó la dirigencia que anotó que ellos se encuentran bien.Ervey Ruiz, presidente municipal de Zaragoza, llamó la atención sobre la magnitud de los ataques.“Como esto no habíamos tenido nada, aunque las cosas estaban duras, pero nada así, la verdad que no”, dijo el alcalde.Hacia el mediodía, Ruiz dijo que no conocía a detalle el número de víctimas ni la cantidad de inmuebles siniestrados.

