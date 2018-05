Dos menores de tres y ocho años de edad murieron y dos mujeres de 25 y 30 años resultaron lesionadas en un accidente vehicular ocurrido en calle Tercera y Oaxaca de la colonia Reforma, en Cuauhtémoc, durante la persecución de dos hombres por parte de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado informó que el percance fue provocado por dos personas que huían de los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad en un auto en el que se localizaron dos armas largas y finalmente fueron detenidos.Reportó que en la camioneta marca Ford, línea F-150, volcada sobre su costado derecho, viajaban los dos hermanos que perdieron la vida, identificados como Gael y Diana Giselle C. P., de ocho y tres años respectivamente.Informó que el vehículo era conducido por José Marcial C. P., de 29 años y en el cual viajaban también Griselda y Eliza V. F., quienes resultaron lesionados.En torno al accidente, informó que personal de la Comisión Estatal de Seguridad, realizaba un recorrido de vigilancia en colonia Reforma cuando detectaron a dos sospechosos a bordo de un vehículo marca Sebring, color gris, modelo aproximado 2015.Reportó que a través de comando de voz, los elementos de la CES le solicitaron al conductor que detuvieran la marcha, no obstante, éste decidió evadir la inspección acelerando a velocidad por la calle Tercera y al llegar a la intersección con Oaxaca se impactaron con la camioneta.En el lugar de los hechos, los agentes detuvieron al conductor de vehículo marca Sebring, sujeto que responde al nombre de Edgar Eduardo Z. R., de 26 años de edad, quien manifestó que le acompañaban tres personas más que huyeron a pie del lugar del accidente.Informó que al proceder a revisar el interior de dicho vehículo, se localizaron dos armas largas calibre 7.62 x 39 milímetros con sus respectivos cargadores y un arma corta calibre 9 milímetros y 15 cargadores abastecidos calibre .223.Agregó que posteriormente, tras la activación de un operativo de rastreo por tierra aproximadamente a 50 metros del percance se detuvo a una segunda persona quien se identificó como Mario Alberto D. D.; mismo que refirió ser integrante del cártel del Tigre; a él se le aseguró un arma de fuego calibre 7.62 x 39mm, así como un radio de comunicación y 15 cargadores para arma larga.

