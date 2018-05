Reactiva Estado patrullajes coordinados mixtos

El gobernador Javier Corral anunció ayer la reactivación de los operativos coordinados de vigilancia en base a las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixtas (FRIM) para combatir los ataques a policías ministeriales más recientes.“Debo reconocer que en estos momentos los cuerpos policiacos están siendo agredidos de la manera que todos lo sabemos y estamos recibiendo apoyo de la Policía Federal como de las fuerzas militares en Chihuahua”, dijo el mandatario al término de la ceremonia cívica en conmemoración del 5 de Mayo realizada en la Ciudad de Chihuahua.El gobernador refirió que el FRIM no es un patrullaje permanente, y sólo se activa en casos que se requiera y se acredite la necesidad de estos operativos conjuntos.En esta frontera, un agente ministerial fue asesinado el jueves y otros dos resultaron heridos. Ese mismo día en la carretera Chihuahua-Aldama mataron a otro agente, durante una nueva ola de ataques contra agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).Corral dijo que la Fiscalía General del Estado está reforzando los protocolos y llamando a la Policía a que no baje la guardia pues “cuando nos toman por sorpresa –dijo– es cuando logran agredirnos”.Dijo que el Gobierno del Estado hizo la petición formal tanto a la Quinta Zona Militar con sede en esta ciudad, como a la 42 zona militar en Parral, para que se retomen las FRIM y han recibido una respuesta favorable, por lo que en breve podrán estar operando en varios municipios, para fortalecer los operativos de vigilancia.En Juárez, Antonio Solar Pérez, director de fuerzas especiales de la Policía Estatal, aseguró que es debido a los “buenos resultados” por varias detenciones y aseguramientos de armas, que los elementos estatales han sido atacados por grupos de la delincuencia organizada.“Nos están tratando de intimidar pero no lo van a lograr, seguiremos con el mismo plan de trabajo junto con las demás corporaciones”, expresó.El gobernador señaló que la construcción de cuarteles militares en la Sierra va muy bien, especialmente en el de Madera. La obra está iniciada y para este año se espera contar con recursos para continuar el cuartel de Guadalupe y Calvo.

