Chihuahua– El diputado René Frías Bencomo, puede ser objeto de investigación por una serie de omisiones que cometió durante su gestión como secretario general de la Sección 42 del SNTE, pues en contubernio con el exgobernador César Duarte Jáquez, firmaron una minuta para no aplicar la reforma educativa en Chihuahua .Con ello dejaron sin validez jurídica una serie de prestaciones y beneficios de los maestros estatales, aseguró el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, quien responsabilizó al diputado de que en Chihuahua no armonizara la ley, por lo que no descartó que se pueda iniciar una investigación por las omisiones que se presentaron hace cuatro años.En respuesta a esto, René Frías Bencomo dijo que en la minuta que se firmó con el anterior gobierno, no se desconoce la aplicación de la reforma educativa y el único propósito de la misma fue salvaguardar las prestaciones y derechos adquiridos por el magisterio, lo cual era su responsabilidad como líder sindical.“En ese momento no imaginábamos que iba a llegar al Gobierno esta administración y que con argucias legaloides buscarían quitar algunas prestaciones”, sentenció el diputado.El funcionario estatal comentó que estas omisiones son las causantes del conflicto magisterial que derivó en un paro de labores, mismo que se extendió por once días y que dejó sin clases a más de 170 mil estudiantes en el estado, por las protestas que los maestros estatales realizaron el pasado mes por el supuesto incumplimiento que el estado tiene en el pago de sus prestaciones, que ya no tienen sustento jurídico.Dijo que en su momento, René Frías mintió a los agremiados a la SNTE, pues la minuta que se firmó con el gobierno del estado tampoco tiene validez y no es una garantía para salvaguardar los derechos magisteriales, que quedaron sin efecto con la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional Docente.