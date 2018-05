Nombramiento de rector desata conflicto

Chihuahua— El nombramiento de Pedro Rubio Molina como encargado del despacho de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional unidad Chihuahua (UPNCh), ha causado malestar en la comunidad estudiantil por sus antecedentes.La diputada María Antonieta Mendoza, presidenta de la comisión de Educación, dijo que es necesario lograr un consenso para designar al próximo rector y terminar con los conflictos en la institución.Maestros y alumnos de la UPNCh manifestaron su interés de que en lo sucesivo, se les tome en cuenta para la elección del rector, esto luego de la renuncia de Victoria Chavira.La legisladora comentó que se han suscitado incidentes en torno a la figura de Rubio Molina, que dejan entrever que no es la persona más capacitada para llevar las riendas de la universidad y la propia comunidad estudiantil lo ha hecho entrever.Dijo que es necesario que se nombre a un rector de manera definida, mismo que sea afín a los estudiantes y a los docentes, para lograr que la institución transite por buen rumbo y se puedan solucionar los conflictos que existen en su entorno.Juan Tenorio Urbina, docente de la Universidad, dijo que se debe respetar la cultura democrática y pedagógica de la institución y poner a alguien que entienda eso.“La Universidad merece respeto, no podemos seguir así. Necesitamos esa ley que promueva la democracia, que los rectores sean elegidos por la misma universidad, que sea un académico y conocedor de la cultura universitaria”, agregó.Por su parte, Reyna Chávez presidenta de la Sociedad de Alumnos, dijo que lo que la comunidad estudiantil ha buscado en todo momento es una vida universitaria sana.“Eso es lo que nos compete y nos preocupa que siga su curso. Que a partir de esto sea el inicio de una transformación y renovación, no sólo del perfil del rector que llegue. También queremos que se respeten los acuerdos hechos entre los estudiantes y la maestra Chavira porque es algo que nos beneficia como a todos los alumnos”.Arturo Limón, maestro de la Universidad y director con licencia, informó que se reincorporó a sus actividades como docente el pasado 2 de mayo y por el momento se encuentra en espera de la auditoría promovida desde la Rectoría comandada previamente por Victoria Chavira y que se ha prolongado casi 70 días.“Yo decidí no tomar un permiso más amplio, estaré aquí para recibir la auditoría que será la que derive qué procede en cuanto a la dirección. Estoy esperando que eso se defina y luego de ello sabremos la decisión que tomaremos.Con respecto a la salida de la rectora, lo que puedo decir es que es una decisión tomada por ella y la autoridad, espero que le vaya bien y nosotros mientras tanto haremos lo necesario para que la universidad siga siendo lo que ha sido. El trabajo que buscamos es porque la universidad se mantenga y se edifique con la comunidad”, manifestó.El Diario buscó obtener una entrevista con Pedro Molina Rubio, rector provisional de la UPNECh, sin embargo, a través de la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Educación, se informó que por el momento no haría ninguna declaración.

