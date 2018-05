Chihuahua— A cinco días del enfrentamiento entre barzonistas y lebarones en el ejido Constitución, el representante de la familia, Julián LeBaron, sostuvo que no son mesas de diálogo lo que requieren, sino seguridad para regresar al rancho “La Mojina”, por lo menos para sacar sus pertenencias.Lo anterior, luego de que el gobernador Javier Corral ofreciera mediar entre las partes, al tiempo de señalar que la comunidad de LeBaron ha recurrido a influencias y ‘chicanas’ para explotar pozos sin permisos, mientras los habitantes de la zona carecen de agua para beber y hasta para bañarse.LeBaron calificó la postura del mandatario de “irresponsable”, ya que por un lado el Gobierno estaba enterado de lo que ocurriría, y por otro, ha dejado claro de lado de quién está.“Es irresponsable. Como abogado que es debería saber que no tiene facultades para decidir si es algo legal o ilegal. El tema está en los tribunales, hay una separación de poderes y él básicamente se está poniendo de lado de unas personas, que a todas luces están haciendo las cosas mal.Ya nos está diciendo de qué lado va a estar y es evidente que al lado de nosotros no, porque no hemos sentido ninguna protección ni representación (…) El gobernador está preocupado porque se le dijo en tiempo y forma, y no hicieron nada; por el contrario, dejaron que las cosas pasaran y nos destruyeron casi todo”, enfatizó.En este sentido, LeBaron indicó que aun cuando no tienen una cuantificación exacta de las pérdidas materiales, éstas suman más de un millón de dólares, sin embargo, su propia libertad vale más que eso.“Fácil es más de un millón de dólares lo que se perdió, entre la quema de casas, destrucción de sistemas de riego, árboles y robo de vehículos, pero algo que no es cuantificable es la pérdida de nuestra libertad y este tipo de linchamientos. Por eso estamos solicitando medidas de protección. El gobierno nos prohíbe hacer justicia y defendernos por mano propia, pero tampoco nos apoya. Queremos hablar con la autoridad federal para que nos mande protección porque parece que el Estado es sólo un observador del caos”, puntualizó.Por otra parte, el entrevistado dijo que tienen cinco meses pidiendo la salida de Martín Solís, de la Secretaría de Desarrollo Rural, ya que les parece increíble que a pesar de su historial, se mantenga allí.“¿Cómo es posible que los líderes de este tipo de linchamientos estén dentro del Gobierno? ¿A dónde estamos llegando? No tenemos confianza para ir a atender nuestras cosas, es evidente de qué lado está la autoridad”.Cuestionado respecto al desmonte que los barzonistas aseguran que continúan realizando en el rancho en conflicto, LeBaron dijo que cuentan con los permisos para ello y que, por lo que se ve, más que un conflicto por el agua, éste podría ser por tierras y con tintes políticos.