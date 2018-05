Amenazan a delegado del PRI en Cuauhtémoc

El senador por el estado de Guerrero y delegado nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, Sofío Ramírez Hernández al encontrarse de gira por la ciudad de Cuauhtémoc fue rodeado por hombres armados quienes lo intimidaron, lo que ha causado reacciones de la dirigencia de este partido que está pidiendo más seguridad.“Expresó mi condena y solidaridad con el senador Sofío Ramírez, por los actos de intimidación de los que ha sido objeto por parte de delincuentes en el estado de Chihuahua. Exigimos seguridad”, escribió en redes sociales, Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI y ex gobernador de Sonora, quien fue designado por el candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña para coordinar los trabajos de campaña en la primera circunscripción, la cual comprende el estado de Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.Ramírez Hernández se encontraba en la ciudad de Cuauhtémoc como parte de los preparativos para la visita del candidato presidencial del PRI cuando cuatro camionetas con hombres con armas largas rodearon el vehículo en que viajaba, dieron a conocer el profesor Israel Beltrán Montes, en el programa radiofónico Cuestión de Minutos.El senador y delegado del PRI subió los vidrios de su camioneta y espero mientras que las personas que la acompañaban en la gira de trabajo descendieron de sus vehículos para dialogar con los hombres armados a quienes les informaron que él era senador de la República.“Fue una situación un tanto incomoda, llegó temprano, estacionó su vehículo cerca de la gasolinera y rápidamente lo rodearon varios vehículos. Les quiero comentar que yo iba en la camioneta de mi esposa, cuando llegue pensé estacionarme ahí, pero cuando vi gente amada, dije no y entonces me di la vuelta y le estacione más adelante, en el área de la gasolinera, Yo no supe a quién estaban rodeando, pero al señor senador Sofío Ramírez”, expresó el conductor radiofónico.Hasta el momento no se ha dado a conocer una versión oficial de las autoridades sobre este hecho en el que fue intimidado el delegado nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, Sofío Ramírez Hernández.

