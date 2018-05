Calla Conagua

Ante la escalada de la pelea por el agua en Buenaventura, que llegó al uso de armas de fuego, la Comisión Nacional del Agua permanece en silencio, aduciendo la existencia de un juicio que no le permite fijar postura ni ejercer su autoridad.“Hay un juicio y como se está en un proceso legal no podemos emitir postura”, dijo Fernando Melo, subgerente de Vinculación Institucional de la Conagua.Mientras que Kamel Athié, director de Conagua en Chihuahua, no respondió a una solicitud de entrevista.El miércoles el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, hizo un exhorto a la Conagua para intervenir en el conflicto entre la organización El Barzón y la familia LeBaron por la presunta explotación de hasta 395 pozos ilegales en la cuenca del Río del Carmen.Peniche afirmó que es necesario que las autoridades correspondientes revisen los títulos de concesión de aprovechamiento del agua en la región, cuya cuenca está en veda desde 1957.A pesar de tener antecedentes desde 2017, en el conflicto entre ejidatarios de la región y la familia LeBaron, Conagua se ha mantenido al margen.De acuerdo con El Barzón, en 2017 funcionarios de la Conagua intentaron ingresar a uno de los predios de la familia LeBaron para inspeccionar los pozos, sin embargo el acceso no les fue permitido.Denuncias ante la Procuraduría General de la República e inacción de la Conagua en el conflicto han sido denunciadas por El Barzón.Alex LeBaron, diputado federal por el PRI y parte de la comunidad a la que se le señala de explotar ilegalmente los pozos, fue nombrado director de la Conagua en Chihuahua en febrero de 2013.De la titularidad del organismo presentó su renuncia dos años después, en febrero de 2015, para competir por una diputación federal en el Distrito 7, con cabecera en Cuauhtémoc.Una vez legislador, LeBaron integró las comisiones de Agricultura y Sistemas de riego, la de Cambio Climático y la de Infraestructura, en estas dos últimas como secretario.A la fecha, LeBaron ha promovido tres iniciativas relacionadas con el agua.La primera de ellas en septiembre de 2015 para crear el “Programa de Pago del Agua a los Dueños de los Bosques que la Producen”, por medio del cual se les destinaría a los propietarios de terrenos forestales el diez por ciento del derecho sobre agua a través de vales mensuales “siempre que garanticen su mantenimiento y que los predios tengan aportaciones de infiltración y recarga de cuencas”, indica la iniciativa que se encuentra pendiente de dictamen.También en septiembre promovió una iniciativa –pendiente a la fecha–, para que la Conagua se organizara a nivel regional en direcciones locales y se estableciera el plazo para solicitar la prórroga de concesiones de agua hasta un día antes del vencimiento del permiso.Otra iniciativa más relacionada con el agua fue suscrita por LeBaron en noviembre del año pasado, ahora para que la Conagua cuente con información actualizada para conocer las posibles zonas de falta de abasto de agua, distribución del líquido, sistemas de drenaje y obras de infraestructura hídrica nacional.

