Amenazan con tomar carreteras

Chihuahua— Eraclio Rodríguez, líder de El Barzón, advirtió al Estado y a la federación y en caso de que no solucionen el conflicto por la explotación ilegal de pozos, tomarán la carretera Panamericana y acusó a Joel LeBarón y a su familia, de beneficiarse de la Semarnat y de la Cámara de Diputados para disponer de los pozos.El líder barzonista denunció que el pasado lunes, ellos fueron agredidos en primer plano por los familiares de Julián LeBarón, que fueron quienes detonaron armas de fuego en contra de los campesinos.Rodríguez, candidato a diputado federal en el 6º Distrito por la coalición Juntos haremos historia, comentó que si hoy no se resuelve tomarán casetas y bloquerán la carretera Panamericana que cruza el estado desde Ciudad Juárez hasta los límites con Durango.Una familia de productores con domicilio en Galeana, denunció el presunto despojo de tierras del que aseguran han sido objeto por parte de Joel LeBaron quien, de acuerdo con los denunciantes, “presume” la amistad que tiene tanto con el fiscal general del Estado como con el Comisionado de Seguridad Pública y cómo esa relación impedirá que se haga algo en su contra.Ramona Piña, narró que el pasado 8 de noviembre la citada persona llegó hasta su domicilio acompañado de un grupo de policías obligándolos a permanecer afuera de su vivienda, condición en la que aún siguen ya que hasta ahora y a pesar de la denuncia interpuesta ante la autoridad, no han logrado revertir la situación.El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, dijo que si bien el reclamo de los ejidatarios de Buenaventura es legítimo al relacionarse con el tema del aprovechamiento del agua, la instancia estatal no va a permitir que tomen la justicia en sus manos.Agregó que existen dos denuncias en contra de Martín Solís, secretario de Desarrollo Rural, debido a que hay personas que lo acusan de utilizar su cargo para beneficiar a los barzonistas, organización a la que perteneció por años, pero también los barzonistas lo acusan de intervenir de manera ilegal en el conflicto.Agregó que el Gobierno del Estado hizo un llamado a los grupos en conflicto por el acceso al agua para uso agrícola, para que mantengan la cordura y se conduzcan por los cauces legales ya que de ninguna manera se permitirán acciones que violenten la ley.Al hablar sobre el conflicto suscitado en el municipio de Buenaventura entre productores agrícolas a causa del agua, el funcionario advirtió que el Gobierno del Estado no aceptará que se hagan acciones de justicia por cuenta propia, por legítimo que pueda ser el reclamo de quien cometa ese tipo de actos.El partido Morena se deslindó del conflicto por el agua entre barzonistas y miembros de la comunidad LeBarón, luego de declaraciones que lo vinculan en el asunto.El líder del partido en el estado, Martín Chaparro, dijo que el problema se ha dado por la falta de acción de los gobiernos estatal y federal.Refirió que el asunto es un reflejo de la impunidad y desorden que padecemos a nivel local y nacional. “Es la ausencia del gobierno e impunidad en favor de una familia que desde hace años se ha apropiado de recursos naturales, sin que las autoridades lo impidan y peor aún lo solapen”.Así lo precisó en un comunicado de prensa ante declaraciones de miembros de la comunidad LeBarón que mencionan a Morena.“Ahora con una estrategia de guerra sucia, se pretende distraer el tema culpando a Morena, cuando se sabe que una vez que lleguemos al gobierno, este tipo de agravios en perjuicio de las comunidades no se toleraran y ya no habrá mas impunidad”, enfatizó Chaparro. (Con información de Miguel Silva / Orlando Chávez / Salud Ochoa / Jaime Armendáriz / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.