Enfrentamiento es 'antesala' de la lucha por el agua, advierten

Chihuahua— El enfrentamiento registrado el pasado lunes 30 de abril es, según los barzonistas, la antesala de lo que sucederá en los próximos años en la lucha por el agua, pero también es resultado de la inconformidad que data de por lo menos tres años atrás, que no ha sido atendida y que, en el caso específico del rancho “La Mojina” a finales de noviembre de 2017 ya había generado un conflicto entre las partes.En ese ingreso al citado predio, según Joaquín Solorio, estuvo presente Julián LeBaron con quien se hizo un acuerdo en el que ellos no seguirían haciendo trabajos en el rancho hasta que la autoridad determinara la legalidad de los aprovechamientos. Sin embargo, no sucedió así.“A los señores no les importó y siguieron desmontando, trabajando con la perforadora y haciendo nuevas plantaciones de nogal”, dice Solorio y explica que semanas antes del 30 de abril, sostuvieron una reunión con los titulares de la Comisión Nacional del Agua y Gobernación a quienes les hicieron saber que tenían que actuar ante la problemática que se avecinaba pero tampoco sucedió.“El argumento de la autoridad es que LeBaron tiene un amparo para impedir que tanto la Conagua como la PROFEPA fueran a realizar inspecciones. Si realmente tienen la certeza de que sus pozos son legales nosotros nos retiramos pero sabemos que no es así y tan son ilegales que los cubren con tierra, los esconden. No tienen con qué comprobar, están torciendo la ley. Perdieron el primer amparo pero tramitaron otro en un tribunal administrativo que aún no se ha resuelto”.

