Chihuahua— Los videos captados por los circuitos de vigilancia públicos y privados serán importantes para determinar la verdad en el polémico choque de Carlos Borruel Jr., hijo del exalcalde de la ciudad de Chihuahua y actual director de Coesvi, Carlos Borruel Vaquera.Érika Jasso Carrasco, fiscal de Control, Análisis y Evaluación, informó que dicho material servirá para saber si el dueño del automóvil Mclaren dijo la verdad, ya que detalló que él no manejaba y abandonó su vehículo tras chocar.Agregó que ya se localizó a los primeros oficiales en atender el percance para ver qué fue lo que sucedió, y que incluso ya se solicitaron las cámaras tanto públicas como privadas para verificar qué fue exactamente lo que sucedió.Jasso Carrasco explicó que dependerá de la gravedad la sanción a imponerse a través de la Comisión de Honor y Justicia, en este caso, cuando se trata de una responsabilidad administrativa en contra de algún servidor público.“Nosotros como Asuntos Internos llevamos una investigación preliminar y presentamos la demanda ante la comisión de Honor y Justicia, ellos determinarán qué sanción”, dijo.Agregó que en este tipo de situaciones se demoran cerca de un mes y medio para determinar si hay o no una conducta sancionable.“De momento los agentes están activos, no proceda una sanción hasta que no se acredite una gravedad en su actuación”, expuso.La titular de Asuntos Internos manifestó que los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) fueron los primeros en llegar y recabar sus entrevistas.“Cuando la Dirección de Vialidad llegó estaban los ajustadores de los seguros.Nosotros en el reporte vial no hemos encontrado irregularidades, de oficio estamos actuando, las cámaras juegan un papel determinante para saber en que tiempo ocurrió el accidente, quien iba manejando, cuanto tiempo tardaron los elementos en llegar, todo esto para tener certeza”, concluyó.El fiscal César Peniche dijo que “no habrá impunidad para nadie” por el choque de Carlos Borruel Junior el pasado domingo en el periférico de la Juventud.“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la versión que sugiere que pudo haber tráfico de influencias o alguna alteración de constancias, se instruyó iniciar una carpeta de investigación y ya se esta integrando. Se ordenaron citatorios a los policías que tuvieron conocimiento, ya se pidieron las cámaras para verificar quién era el conductor”, agregó.

