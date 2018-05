Chihuahua— Con el propósito de proteger la integridad física de sus agremiados, la Sección 42 del SNTE ha decidido no participar en el desfile por el Día del Trabajo que se celebra hoy, esto a raíz de que el Gobierno del Estado dio una respuesta parcial a las demandas que se plantearon durante los 11 días de paro de labores por parte del magisterio estatal.Debido a la solución parcial que el Gobierno estatal brindó a las exigencias magisteriales, la Sección 42 tomó la determinación como gremio de no participar en el desfile que hoy se celebrará con motivo del Día del Trabajo.A través de un comunicado, las autoridades sindicales manifestaron que el Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 42 resolvió que no habrá desfiles, ni manifestaciones alguna, ya sea seccional, regional o estatal, con lo cual buscan proteger la integridad de sus agremiados.Fue el pasado viernes cuando se levantó el paro de labores que los maestros estatales realizaron en protesta por el incumplimiento del estado en el pago de prestaciones y salarios caídos, lo que movilizó a más de 14 mil maestros en toda la entidad y finalmente se logró un acuerdo parcial, pero quedó pendiente los relacionado con el Tiempo Completo Mixto y se habrá de negociar a nivel nacional, situación que dejó inconforme a una gran parte de los maestros.Por tal motivo, las autoridades sindicales decidieron no ser partícipes del desfile y se deslindan de cualquier manifestación que se pueda presentar.

