Chihuahua— El Desfile del Día del Trabajo efectuado ayer, fue el primero en décadas en el que no hubo representantes del Gobierno del Estado u otras autoridades.Tampoco estuvieron los sindicatos de las organizaciones que dependen de la instancia estatal, como del Colegio de Bachilleres, Instituto Chihuahuense de la Salud y los empleados estatales, además de los maestros de la Sección Octava.Hace apenas un año, Javier Corral, gobernador de Chihua-hua, y Doroteo Zapata, líder de la CTM compartieron el templete para presenciar el paso de los contingentes, pero ayer no se dio este encuentro, pero sí asistieron candidatos del PRI a puestos de elección popular, como Omar Bazán y el exgobernador, José Reyes Baeza y Minerva Castillo.La ausencia de Corral fue anunciada desde la semana pasada, cuando el mismo gobernador dijo que no lo habían invitado.“Ante la inconformidad de la clase trabajadora respecto a la situación política y social que priva en el estado, el Congreso del Trabajo optó por no invitar a ninguna autoridad estatal, federal o municipal”, dijo ayer Jorge Doroteo Zapata García.El dirigente estatal de la CTM destacó el justo reclamo de los maestros al exigir el pago de sus salarios y prestaciones, en lo cual –subrayó– no se veía la intención ni posibilidad de arreglar el conflicto, por ello el Congreso del Trabajo (que aglutina a la mayoría de los sindicatos) decidió no invitar al gobernador Javier Corral ni a otras autoridades de cualquier esfera, federal, estatal y municipal.“Las situaciones sociales que prevalecen no están como para que la sociedad esté contenta”, dijo.Zapata refirió que en efecto, se rompió una tradición, “porque la autoridad solía estar presente y era la oportunidad para escuchar las demandas gremiales, pero actualmente no hay las condiciones de diálogo, las demandas de los empleados están ahí y las autoridades las saben bien”.Enfatizó que el mayor reclamo de los trabajadores es el salario, y recalcó que mientras no haya incremento en los ingresos de la clase trabajadora, la situación económica seguirá siendo difícil.Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, dijo que ya hizo crisis la desatención del gobernador a la clase trabajadora y así como estuvo ausente en el desfile, así está de los municipios “donde no hay avance alguno para el bienestar de los chihuahuenses”, expresó.Refirió que el mandatario no fue convocado al desfile porque no ha sido solidario con la clase trabajadora de Chihuahua y eso es muy grave, “no hay inversión ni empatía con la fuerza productiva del Estado”, añadió.El número de participantes en el desfile de ayer fue de aproximadamente 20 mil personas, quienes iniciaron el recorrido en el monumento al Trabajo, ubicado en el cruce de las avenidas Ocampo y Deza y Ulloa a las 8:30 de la mañana.En esta ocasión estuvieron en el inicio del desfile el líder de la CTM y el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán.