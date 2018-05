Ejidatarios del municipio Buenaventura denunciaron que fue personal del empresario nogalero Joel LeBarón Soto el que abrió fuego contra ellos el pasado lunes, cuando acudieron al rancho La Mojina para tratar de contener la perforación de pozos ilegales de agua.Entrevistados en Villa Ahumada, a donde acudieron ayer para tomar las vías del tren y tratar de llamar la atención de las autoridades, explicaron que los disparos iniciaron pese a que ellos habían llegado hasta la cerca de la propiedad privada de LeBarón acompañados de familias y niños.“A todos nos atacaron; nosotros veníamos con muchos niños en la troca, bajamos y fue cuando ellos nos empezaron a balacear, y me volví con los niños a la troca. No les importó que lleváramos niños, que fuéramos ya viejos”, narró Cristina Moncada, de 74 años y habitante del ejido Constitución.“¿Cómo íbamos a ir armados nosotros, si íbamos con los niños?”, coincidió María de los Ángeles Sepúlveda, también ejidataria.Desde 2017, cientos de agricultores del municipio de Buenaventura denunciaron la perforación de al menos 13 pozos de agua en la propiedad de LeBarón Soto; extracción, afirman, que ha motivado escasez en las tierras comunales aledañas e incluso para las necesidades básicas del poblado.El lunes, dijo Jaime Ibarra, presidente del Comisariado Ejidal, acudieron cientos de ellos al rancho de LeBarón para buscar un diálogo, pero no iban armados, como reportaron los trabajadores del empresario.“Se nos pusieron enfrente los hijos de él, y ahí estaban unos protegiéndolos y, para que no avanzáramos, nos empezaron a tirar balazos”, dijo Ibarra.El saldo, reportaron los campesinos, fue uno de ellos herido de bala en una pierna y hospitalizado, así como una madre de familia a cuya camioneta le explotaron los vidrios por un disparo.“A otra familia un balazo le quebró los vidrios de la troca, el de enfrente y el de atrás; a la señora le pasó rozando una bala, y un vidrio de la troca se le incrustó en el párpado”, narró Moncada.Ubicado al suroeste de Villa Ahumada, el ejido Constitución consta de 63 mil hectáreas y es propiedad de unos 800 comuneros dedicados al cultivo de algodón, chile, sorgo, trigo y otros básicos.Hasta la tarde de ayer, ninguna instancia oficial había acudido a atender el bloqueo iniciado en la mañana en Villa Ahumada y ni aun el tren –operado por las compañías Ferromex, Union Pacific y BNSF– hizo alguno de los cuatro recorridos diarios.La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó anoche haber integrado una carpeta de investigación. “Se acercaron al rancho varias personas del Barzón y fueron recibidas con disparos; al ingresar quemaron algunos pozos y vehículos. Hay una persona lesionada y vehículos con impactos”, informó la oficina de Comunicación Social en la Zona Norte.

