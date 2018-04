Se ausentará Corral de desfile del primero de mayo

El gobernador Javier Corral, no asistirá al desfile del primero de mayo, con lo que se rompe la costumbre de que sea el jefe del Ejecutivo estatal el que encabece el paso de los contingentes; hasta esta tarde el evento no estaba contemplado en la agenta de Javier Corral, además de que la semana pasada él mismo expresó que no había sido invitado al evento por el Congreso del Trabajo.Corral comentó el viernes en el marco del Día del Niño que a su despacho no había llegado la invitación para estar en el desfile del Día del Trabajo, sin embargo estaría atento del desarrollo de los eventos relacionados .Al pedir información respecto a la agenda del gobernador para el primer día del mes, el área de Comunicación Social precisó que no había eventos programados, lo que fue verificado con la oficina particular del mandatario, la cual se encarga de llevar los asuntos de Javier Corral.Fue el mismo Corral quien desde el viernes prácticamente se descartó para encabezar el desfile y seguirlo desde el presidium que cada año es instalado a un costado del Palacio de Gobierno, desde el cual se acostumbre que el gobernador en turno escuche los reclamos de la base trabajadora. En el desfile participan las organizaciones representadas en el Congreso del Trabajo.Sin embargo Comunicación Social del Estado advirtió que la agenda puede tener cambios de última hora. Varios funcionarios estatales fueron consultados sobre su asistencia al evento, pero ninguno la confirmó. Las actividades del primero de mayo iniciarán a las ocho de la mañana en el Monumento al Trabajo, para seguir por la avenida Ocampo hasta la calle Aldama y concluir en el cruce con la calle 27.

