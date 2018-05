Chihuahua— La Sección 42 del SNTE pidió a sus agremiados que no hagan caso del oficio que emitió el subsecretario de Educación, Miguel Valdez, respecto a la forma en que serán repuestos los días de clase que se perdieron durante el paro.A través de un comunicado, la organización sindical expuso que el Estado actúa de manera unilateral violentando la tregua que se estableció.“Luego de que se acordara abrir una tregua para la revisión de prestaciones que generaron controversia entre la Sección 42 y Gobierno del Estado, las que serán llevadas a revisión a instancias nacionales, el subsecretario Miguel Valdez emite oficio para la reposición de los días del paro laboral violentando acuerdos de la organización sindical con autoridades de Gobierno del Estado que sí participaron en el proceso de negociación”, señaló.Agregó que los agremiados no deben atender las instrucciones del subsecretario. “Con base en ello la Sección 42 les pide a sus agremiados hacer caso omiso a las instrucciones giradas en dicho oficio emitidas a directivos y supervisores.No permitiremos que se establezcan criterios unilaterales en este y ningún otro asunto, serán los colectivos quienes definan sus propios tiempos y rutas. Pedimos calma a todos nuestros compañeros para esperar resultados del proceso de revisión en Ciudad de México”, agregó.En el oficio que les fue enviado se establecieron tres mecanismos para recuperar clases, uno es ampliar los horarios, una segunda alternativa es no descansar los días festivos que le quedan al ciclo escolar y trabajar los sábados, la tercera una combinación de ambas opciones.La Sección 42 informó que de manera conjunta con Gobierno del Estado acudirán ante instancias nacionales para dirimir la procedencia del pago de prestaciones posteriores al 31 de mayo del 2015 ante la imposibilidad de hacerlo de manera local.Todas las prestaciones posteriores a la entrada en vigencia del nuevo modelo de incentivos de la reforma educativa serán revisadas desde diferentes perspectivas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.