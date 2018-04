Se enfrentan a balazos por el agua en Buenaventura

Chihuahua- Habitantes del ejido Constitución, ubicado en el municipio de Buenaventura, se enfrentaron a balazos con miembros de la comunidad Lebarón por la presunta sobre explotación del acuífero denominado cuenca del Carmen, ubicado en esta región.Los ejidatarios tomaron el control del rancho El Solito, propiedad de Lebarón, argumentando que en este se continúan perforando pozos de manera ilegal a pesar de que de manera reiterada se han hecho las denuncias ante las instancias correspondientes.Ante esto, decidieron acudir al citado rancho y parar los pozos, lo que generó el enfrentamiento armado que dejó como saldo por lo menos tres heridos de bala, otros heridos con piedras así como la destrucción de una decena de pozos y cientos de árboles de nogal. De igual manera, los ejidatarios quemaron algunas trailas y unidades rodantes.De acuerdo con trabajadores del citado rancho, fue alrededor de las 5 de la mañana de este lunes cuando un grupo de alrededor de 400 ejidatarios arribó al lugar y empezó a agredir a los 60 empleados que se encontraban en el interior."Llegaron de sorpresa y empezaron a disparar, estaban armados, quemaron la maquinaria y cortaron árboles con la motosierra. Tuvimos 4 lesionados de nuestra parte".En este sentido, los ejidatarios aseguraron que no llegaron armados y por el contrario, fue la gente que estaba al interior del lugar quien los recibió a balazos." Nosotros no los agredimos. Cuando llegamos nos recibieron a balazos utilizando armas largas. Venian mujeres y niños e hirieron tres personas. Las balas solo pasaban zumbando", dijo Alberto Terrazas.Al lugar de los hechos acudieron elementos de la policía estatal y ministerial para tomar nota de lo ocurrido.Los ejidatarios permanecieron en el lugar asegurando que no se marcharían hasta que la autoridad les diera una solución definitiva ya que la comunidad está enfrentando una seria problemática por escasez de líquido mientras que en este rancho se siguen abriendo pozos."Toda la región parece queso gruyer por la perforación de pozos. En este rancho únicamente se tienen 12 pozos y 16 mil hectáreas de riego".Los ejidatarios permanecieron en el lugar durante la tarde.

