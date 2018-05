Se enfrentan a balazos por el agua

Ejido Constitución, Buenaventura— Más de 500 personas de este ejido, ubicado en el municipio de Buenaventura, al Noroeste del estado, se enfrentaron a balazos ayer con miembros de la comunidad LeBarón, con un saldo de al menos cinco heridos de bala, otros lesionados con piedras, así como decenas de árboles destruidos y daños diversos en pozos del rancho denominado “El Solito”.El conflicto entre los grupos se ha agudizado por la existencia de 12 pozos agrícolas, presuntamente ilegales, acentuado por la problemática de sobreexplotación del agua en la Cuenca del Carmen, generando cada vez mayor escasez.De acuerdo con información de trabajadores del rancho, propiedad de Joel Lebarón, fue a las 5 de la mañana cuando cientos de ejidatarios arribaron armados al lugar para quemar maquinaria, robar vehículos, destruír árboles de nogal y cercos, así como la infraestructura de los pozos para tomar el control del predio.“Llegaron de sorpresa y empezaron a disparar, estaban armados, quemaron la maquinaria y cortaron árboles con la motosierra. Éramos 60 empleados los que estábamos allí y tuvimos 4 lesionados de nuestra parte”, narraron.En entrevista con El Diario, los ejidatarios argumentaron que decidieron tomar acciones ante la pasividad y corrupción de las autoridades estatales y federales, ante quienes han denunciado en múltiples ocasiones la perforación ilegal de pozos en una zona de veda, lo que está dejando en el desamparo a los productores y sus familias.Aseguraron que ellos no llegaron armados y por el contrario, fue la gente que estaba al interior del lugar –la del rancho— quien los recibió a balazos.“Nosotros no los agredimos. Cuando llegamos, nos recibieron a balazos utilizando armas largas. Tenemos evidencia de que nos atacaron a 300 metros con armas calibre .223 milímetros. Venían mujeres y niños e hirieron a tres personas. Las balas sólo pasaban zumbando”, dijo Alberto Terrazas.Por su parte, Julián Lebarón aseguró que los ejidatarios de la zona han tenido un comportamiento muy agresivo en contra de su comunidad cuando ellos cuentan con el amparo de la federación para usar los pozos en cuestión.Asimismo, responsabilizó al Gobierno del Estado por lo que pueda ocurrir en esa propiedad, ya que –aseguró— desde el pasado fin de semana se informó al secretario general de Gobierno, César Jáuregui, sobre la posible incursión violenta al rancho, a lo que el funcionario respondió que nada podía hacer.“Hemos puesto denuncias en la Fiscalía y no han hecho nada, por eso hacemos responsable al Gobierno del Estado de cualquier cosa que ocurra”.Enfatizó que la familia, por sugerencia de la Policía Estatal que acudió al lugar, tuvo que abandonar la propiedad debido a las agresiones sufridas por parte de los ejidatarios.“Salimos huyendo de allí, no pudimos resistir más. Son personas muy agresivas y destructivas y están destruyendo todo a su paso”, puntualizó.Los ejidatarios permanecieron en el rancho, asegurando que no se marcharían hasta que la autoridad les diera una solución definitiva, ya que la comunidad está enfrentando una seria problemática por la escasez del líquido, mientras que en contraparte, los LeBarón continúan abriendo pozos.Aseguraron que a ese lugar ninguna autoridad ingresa, pese a que se está desmontando y cambiando el uso de suelo para plantar nogales y en consecuencia, consumir una cantidad cada vez mayor de agua.Los ejidatarios indicaron que acudieron al lugar de manera pacífica aunque, posteriormente, agredieron al reportero gráfico de El Diario mientras tomaba fotografías que evidenciaban los destrozos realizados en la huerta nogalera y que dejaban en claro una incursión violenta.A pesar de que la mayoría de los ejidatarios se mantenía en calma, hubo quien se molestó por el trabajo del reportero y además de amenazar, lanzó piedras en contra de éste a manera de intimidación.Posteriormente, se hizo una nueva quema en el lugar por parte de los quejosos quienes después se retiraron.Elementos de la Policía Estatal permanecieron en las instalaciones del rancho y la Policía Municipal a un costado de la carretera Sueco-Flores Magón, ambas corporaciones sólo observando.La comunidad LeBarón responsabilizó al gobernador Javier Corral Jurado de lo que pueda suceder en contra de algún integrante de esta comunidad, pues a pesar de que conoce la problemática no ha hecho nada al respecto y desde su gobierno ha brindado protección a los grupos de choque encabezados por El Barzón, bajo los liderazgos de Eraclio Rodríguez y Martín Solís.El diputado federal Alex LeBarón, dijo que no temen alzarse en armas en defensa de su propiedad y exigió al mandatario estatal dejar de aplicar la justicia selectiva y atienda la problemática, pues existen amenazas y agresiones en contra de los integrantes de esta comunidad.“Hacemos un llamado enérgico al gobernador Javier Corral Jurado para que deje de favorecer a El barzón y deje de aplicar una justicia selectiva e intervenga para la solución del conflicto”, comentó el legislador.En este sentido, explicó que desde el domingo por la noche se solicitó el apoyo al gobierno estatal a través del secretario general de gobierno, César Jáuregui, para que intervengan en la problemática y se pueda resolver sin que se existan mayores consecuencias.Personal de la Dirección General de Gobernación se trasladó a Buenaventura para mediar en el conflicto entre los barzonistas y habitantes de la comunidad LeBarón, luego de que se suscitó un enfrentamiento relacionada con la perforación de pozos en la región. Joel Gallegos, titular de la dependencia estatal, expuso que el personal a su cargo acudió junto con los elementos de Seguridad y respecto a los motivos del enfrentamiento dijo que es un asunto que deberá resolver la Conagua.Indicó que en cuanto se dio la información del enfrentamiento entro los barzonistas y los habitantes de LeBarón personal de Gobernación se sumaron a la supervisión del desarrollo de los hechos acompañando a los agentes estatales.Comentó que la principal labor de Gobernación es recopilar información debido a que existe la presunción de que se cometió un delito durante las confrontaciones, además de mediar, pero también coadyuvar con los agentes estatales. Mencionó que el motivo del conflicto está relacionado con el ámbito de la Comisión Nacional del Agua.(Con información de Orlando Chávez)• Hubo 5 heridos de bala y otro tanto por pedradas• Queman carros, cortan árboles y desactivan pozos en rancho• Son perforaciones ilegales, aseguran ejidatarios y reclaman corrupción

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.