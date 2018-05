Chihuahua— El secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, manifestó que los videos captados por las cámaras de vigilancia en el Periférico de la Juventud, del choque sufrido del auto deportivo de Carlos Borruel Macías, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).Al mismo tiempo, el comisionado de Vialidad, Carlos Reyes, indicó que están a la espera de que Asuntos Internos de la Fiscalía Zona Centro determine si existió o no alteración de los hechos para favorecer al hijo del exalcalde de Chihuahua.Reconoció que hubo suficientes inconsistencias entre el reporte de Tránsito y lo ocurrido, que justifican que el asunto sea revisado a fondo, lo cual de resultar positivo el “influyentismo”, se aplicarán sanciones a los tránsitos.Lo que sí reiteró el comisionado, es que el lujoso vehículo, valuado en unos 5 millones de pesos, carecía de seguro.Es un “junior” que aparece como empresario y al que le gusta jugar carreras en carros de lujo, también provoca riñas en bares de la ciudad de Chihuahua y al que frecuentemente se ve acompañado de guapas mujeres.Tiene una empresa que da servicio a una cervecera, maneja un call center que presta servicios a todo México y maneja el negocio de taxis que le dejó su padre Carlos Borruel, actual titular de la Comisión Estatal de Vivienda (COESVI), indican los testimonios recogidos ayer.El expresidente municipal de la ciudad de Chihuahua y actual director de la Comisión Estatal de la Vivienda de gobierno del Estado, confirmó que el pasado fin de semana sucedió un incidente de tránsito en un vehículo propiedad de su hijo Carlos.“Del accidente…me enteré a las 8 am del domingo cuando un sacerdote amigo de la familia llamó y me dijo de la información que empezaba a publicarse”, mencionóEscribió: “Influencia ¿de qué? No hay daño a terceros; no se afectó algún señalamiento o siquiera el “cordón” de una banqueta. ¿Influencias con el Director de Tránsito?..…el propio Carlos Reyes puede confirmar que hace meses, no cruzamos palabra. ¿Influencias? ¿Para qué? Si el daño del vehículo, simple y sencillamente la debe afrontar Carlos”.El pasado fin de semana el hijo del funcionario estatal chocó su vehículo de lujo de la marca McLaren.

