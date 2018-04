'En el aire', traslado de presunto asesino de Miroslava

Chihuahua– De acuerdo con Sara Mendiola Landeros, directora del Centro de Investigación de Capacitación de Propuesta Cívica y asesora legal de la familia de Miroslava Breach, el traslado a una prisión federal de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, presunto “autor intelectual” del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, “aún no está definido”.“Pueden suceder dos cosas: quedarse en Chihuahua (en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán) o ser trasladado a otro centro penitenciario federal. Hasta el momento, ni ‘El Larry’, ni su abogado, ni la PGR (Procuraduría General de la República) han solicitado el cambio”, explicó Mendiola Landeros.No obstante, el juez federal que conozca del caso del homicidio de Miroslava decidirá si “El Larry” permanecerá en una prisión local o se solicitará su traslado, señalo ayer el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, a La Jornada.De acuerdo con una entrevista que Javier Corral dio a la periodista Carmen Aristegui el 26 de febrero pasado, la PGR informó por escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) que, de atraerse el caso, no seguirían la línea de la delincuencia organizada en la investigación del homicidio de Miroslava, asesinada el 23 de marzo de 2017 afuera de su domicilio.“La Feadle no tiene facultades para procesar delitos por delincuencia organizada; para eso está la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). Nosotros les preguntamos si ellos ya habían corroborado esa información que señaló Corral, y nos dijeron que esa información no es verídica, que nunca existió. La PGR envió una nota aclaratoria a raíz de esas aclaraciones”, indicó Mendiola Landeros en una entrevista con El Diario de Chihuahua publicada el 21 de abril pasado.El juez federal Javier Torres Sáenz resolvió el 11 de abril una orden de atracción del caso Miroslava en el que se exhortó a la FGE entregar la carpeta de investigación a la Feadle. El viernes pasado, el juez local Jorge Napoleón Raya Valdez respaldó dicha competencia para que la federación continúe con las pesquisas del asesinato de la periodista. (Miguel Chavarría) [email protected] diarioch.com.mx

