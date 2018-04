Unidos bajo una misma causa, decenas de maestros de nivel básico han resistido desde hace casi dos semanas cansancio, hambre y frío al pie de las oficinas administrativas del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez.Pero a pesar de estas dificultades, los profesores, integrantes de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) creen que nunca han estado más en sintonía como estos últimos días.“Aparte de que el derecho nos asiste y la ley nos protege, estamos más unidos que nunca”, señaló Nereida Vega, quien en ocasiones permanece de guardia. “He visto mucha solidaridad entre nosotros, mucha unión. Sabemos que esto es una batalla y que entre nosotros tenemos que estar al pie del cañón”.Como ella, la generalidad de los docentes que pernoctan en las instalaciones estatales ve con satisfacción cómo cada día surgen muestras de apoyo no sólo desde el gremio, sino desde la propia sociedad.“Los papás no están enojados con nosotros. Al contrario: nos mandan mensaje. Nos preguntan si necesitamos apoyo. Nos traen a los niños por si tienen alguna duda. Algo hicimos bien en nuestra labor docente que los papás están de nuestro lado. Eso nos da ánimos para seguir adelante”, comentó Vega.Francisco Javier Villalobos, coordinador de secundarias de la Sección 42 del SNTE, dio a conocer que la mesa de negociación y diálogo sigue vigente, mientras que ambas partes están revisando las demandas del magisterio afectado.De acuerdo con el dirigente sindical, aunque se percibe cansancio, el ánimo de los maestros es de lucha constante y por tal motivo, afirmó, la postura es clara en el sentido de que no van a desistir.Villalobos advirtió públicamente que han notado la presencia permanente de presuntos reporteros que vigilan las acciones colectivas, lo que, afirmó, hace sospechar que buscan documentar la protesta de manera tendenciosa.Para Vega, una muestra de que los padres de familia entienden la causa que los mantiene en paro indefinido es que, por ejemplo, por las noches tienen la amabilidad de ofrecerles alimentos para cenar.“Ellos vienen y ven las condiciones de frío en las que estamos. Ayer nos veían a todos en el piso sentados, tapados. Se conmovían de cómo era posible. Esta es la mejor enseñanza que les damos a nuestros alumnos, que no agachen la cabeza”, comentó.Desde el martes 17 de abril, docentes de la Sección 42 del SNTE están en paro ante la falta de pagos y prestaciones que el Estado les adeuda.En días pasados, la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal entregó algunos anticipos de pagos atrasados, pero los profesores no han levantado su protesta debido a que exigen la liquidación de otras prestaciones.

