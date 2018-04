El Poder Judicial del Estado determinó que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que investigue el crimen de la reportera Miroslava Breach Velducea.La PGR reportó ayer la resolución en un comunicado que menciona que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua tiene cinco días para entregar “de manera íntegra todos los registros de la carpeta de investigación” a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y poner a disposición del Poder Judicial Federal al detenido por el crimen, Juan Carlos Moreno Ochoa.“Lo anterior, deviene a que desde el día de los hechos en que fue privada de la vida la periodista, en la ciudad de Chihuahua, la Feadle abrió la investigación correspondiente y que el 8 de enero pasado ejercitó la facultad de atracción en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, dice el comunicado de PGR.La atracción a favor de la Feadle fue determinada desde el pasado 11 de abril por un Juez de Control del fuero federal, pero el juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, Alejandro Lagarda Carreón, convocó a la audiencia de ayer para revisar la transferencia del expediente.“Como consecuencia de la resolución emitida el día de hoy (ayer), la Feadle continuará con la investigación de los hechos y los procesos penales que se encuentran actualmente el curso”, asienta PGR.Durante la breve audiencia celebrada ayer a las 9:30 horas en la Sala 1 de la Ciudad Judicial, Sara Mendiola, asesora legal de los hermanos de Miroslava e integrante de Propuesta Cívica, solicitó al juez local estar presente en la fecha en que el Ministerio Público presente un ajuste a la carpeta de investigación del caso.Dichos folios, de acuerdo con Mendiola, fueron entregados a la familia de Miroslava y al abogado de “El Larry” de manera ‘mutilada’, con fojas ilegibles y declaraciones incompletas por parte de la FGE desde enero de este año, los cuales contaban con avances hasta noviembre de 2017.Mendiola describió que dicha solicitud era necesaria para “cerciorarse de que el Ministerio Público entregue la carpeta de investigación armónica y transparentemente, para que no extraigan actuaciones” de las indagatorias.“La Fiscalía quita muchos elementos (del expediente) de donde se pueden abrir más líneas de investigación. Hay copias que son ilegibles, la información no está completa. Lo que nosotros tenemos –y lo que ha mencionado el abogado de “El Larry”– es que todas las declaraciones están cortadas, están inconclusas. No se sabe qué elementos o datos de pruebas haya quitado la Fiscalía”, destacó Mendiola en entrevista con El Diario el 21 de abril pasado.El envío de la carpeta de investigación al fuero federal fue considerado por la representación jurídica de la familia de la víctima como un avance en el proceso de acceso a la verdad debido a que la FGE advirtió la organización Propuesta Cívica, buscaba cerrar el caso con la detención de sólo Moreno Ochoa, “El Larry”, como coautor material de los hechos y sin identificar a los autores intelectuales.Por el homicidio, el expresidente municipal de Chínipas, Hugo Schultz, y el vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera –quienes rindieron declaraciones ante el Ministerio Público local como testigos protegidos–, han sido cuestionados por la opinión pública como posibles copartícipes del crimen.A ellos se les atribuye la filtración de grabaciones de llamadas con Miroslava, para exculpar al partido político de las publicaciones que ella hizo contra las actividades de narcopolítica de Los Salazares, y las cuales entregaron precisamente a ese grupo criminal. Meses después, el 23 de marzo de 2017, la corresponsal de La Jornada fue asesinada en la ciudad de Chihuahua.

