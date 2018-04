Presiona filial panista vs maestros

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló a través de su presidente, Eduardo Ramos Morán, que el paro de los maestros de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está frenando la apertura de nuevos negocios en la ciudad.El organismo patronal ligado con el Partido Acción Nacional señala que al menos tres empresas no han podido iniciar operaciones por trámites que no se pueden hacer debido al bloqueo de los profesores en la unidad administrativa “José María Morelos”.El expresidente de la Coparmex, Jesús Andrade Sánchez Mejorada, es ahora candidato a suplente de alcalde por el blanquiazul en fórmula con Ramón Galindo Noriega. Ramos Morán –actual dirigente– manifiesta abiertamente simpatía con el actual gobernador Javier Corral a través de sus redes sociales. “Se abordarán temas de gran importancia en torno del avance en las negociaciones para la mejora de las condiciones laborales del magisterio y de la educación de los niños y niñas de Chihuahua”, dice del boletín.Ramos Morán comentó que uno de los 160 socios de la cámara informó las dificultades que enfrentan tres nuevas compañías para completar sus trámites en dependencias como el Registro Público de la Propiedad.Explicó que existe el riesgo de que los inversionistas se vayan a otros estados donde no existe este tipo de conflictos y donde se pueden abrir empresas con mayor prontitud y facilidad.“Una inversión toma varios meses y hasta años en hacerse, pero bastan segundos para que se vayan a otras ciudades donde les facilitan todo”, expresó.Dijo que a pesar que solamente son tres casos los que se le notificaron directamente, sabe que suman más, por lo que durante la tarde de ayer sostendría una reunión con los dirigentes del SNTE para pedirles que permitan reanudar la actividad empresarial y comercial de la frontera, ya que las afectaciones no solamente se están generando para el Gobierno estatal.Además del nerviosismo de los nuevos inversionistas para completar la instalación de sus empresas, dijo que otros de sus socios reportan afectaciones en trámites que se llevan a cabo en Recaudación de Rentas.“Muchos de los pagos se pueden hacer en línea, pero hay otros que no podemos hacerlos y que además tiene fecha límite para ello”, añadió.El representante empresarial exhortó a los maestros a que se despeje al menos las entradas y salidas del “Pueblito Mexicano” para que se permitan a los funcionarios ingresar a sus oficinas y reanudar las actividades de las distintas dependencias.“Hay inversiones que pueden aguantarse siete días, pero si el paro se prolonga hasta por un mes, no podemos hacer nada”, dijo.

