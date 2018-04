Chihuahua— Doscientos treinta y siete maestros quedaron fuera de los acuerdos alcanzados por la Sección 42 del SNTE y el Gobierno del Estado, tras dar por concluido el paro de labores que tenían los docentes desde el 17 de abril pasado.Luego del anuncio dado por líderes sindicales, algunos profesores se inconformaron y reclamaron a su sindicato por no haber logrado la totalidad de las demandas que reclamaban.Ever Avitia, dirigente sindical, afirmó que se logró un avance considerable, pues se regularizó la situación de más de mil 400 maestros que tenían pendiente alguna prestación, y que lo referente al tiempo completo mixto, se tratará de una mesa de negociación a nivel nacional.Previamente Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación en el Estado, dijo que el Gobierno sólo debía su salario a 179 maestros, sin embargo, días después detalló que emitió 287 cheques a profesores con salarios pendientes de pago.Eduardo Fernández, subdirector de Egresos de la Secretaría de Hacienda, dijo que los problemas que se tuvieron, refiriéndose al paro, “no volverán a presentarse”, y reconoció que hubo falta de organización, así como problemas con los software al interior de la dependencia estatal, lo que provocó no tener un control de la cantidad de maestros que fueron incorporados y el atraso de los salarios.También se dio a conocer que los 237 casos de los maestros que no fueron solucionados, serán atendidos en la Ciudad de México con autoridades educativas del orden estatal y federal, así como con representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y la Sección 42.Avitia solicitó a los maestros su comprensión y dijo que en todo momento se ha trabajado por la defensa de los derechos adquiridos y que en esta ocasión así será, pero tendrá que agotar todas las instancias de diálogo, y que a nivel local ya lo hicieron, por eso recurren al ámbito nacional.Dijo que existe una alternativa que es por la vía jurídica, en donde la Sección 42 tendría que demandar penalmente al Gobierno del Estado por el incumplimiento, pero sería un proceso que tardaría años en solucionarse y por ello optaron por mantener la vía del diálogo como el canal adecuado para lograr los acuerdos. (Miguel Silva)

