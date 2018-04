Se 'esfuman' 3.8 mdp por toma de casetas

Chihuahua— El Gobierno del Estado dejó de percibir 3 millones 837 mil 269 pesos en el primer cuatrimestre del año, como consecuencia de las protestas que se han presentado en las once casetas distribuidas en principales carreteras estatales, lo que se traduce en alrededor de un millón de pesos mensuales.Las más constantes fueron las realizadas por los habitantes de colonias y ejidos aledaños a la caseta Sacramento, que han realizado cuatro manifestaciones en el lugar, “ante la falta de voluntad por parte de las autoridades para negociar, ya que incluso los dejaron plantados en distintas asambleas”.Ayer, normalistas estuvieron en la caseta de peaje de Camargo, con el objetivo de recabar fondos para actividades culturales, dijeron.En respuesta a una solicitud de transparencia, la Secretaría de Hacienda especificó que hasta el viernes 27 de abril de 2018, como consecuencia de estas liberaciones, el Estado dejó de percibir 3 millones 837 mil 269.99 pesos.El 10 de abril, ejidatarios tomaron la citada caseta de cobro y derribaron una barda que impedía el paso por una brecha y evitar así el pago, por lo que también esta nueva ruta ha generado pérdidas para el Gobierno del Estado, ya que cualquiera puede acceder a ella.Luego de que las promesas de negociación nunca llegaron, los inconformes abrieron de nuevo el paso, los días 13 y 23 de abril y el pasado viernes, denunciando que a pesar de las negociaciones que se han realizado, la Secretaría de Hacienda, a través de su secretario Arturo Fuentes Vélez, ha negado siempre que el cruce libre pueda llevarse a cabo, lo que para los ejidatarios ha sido un caso de indolencia para ellos y sus familias.La caseta Sacramento recauda 21.7 millones de pesos cada mes, no obstante, los habitantes de los ejidos aledaños a esta caseta de peaje han amenazado en varias ocasiones que de no haber un acuerdo real, terminarán por derribarla, como hicieron con la barda que obstruía la brecha.• Chihuahua tiene 11 casetas de cobro en todo el estado• Durante abril la más afectada fue la Sacramento• Habitantes y ejidatarios aledaños exigen cruzar sin pagar• En las protestas derribaron la barda que bloqueaba una brecha• Pese a las negociaciones no han llegado a ningún acuerdo• En la de Camargo, ayer normalistas recabaron fondos

