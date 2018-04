Chocan versiones de comisionado y fiscal sobre atentado

Chihuahua— El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, y el comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, cayeron en contradicciones en sus declaraciones sobre el ataque perpetrado el pasado jueves en contra de agentes de la Policía Ministerial en las calles Escuela Rural y Sección 42 de la colonia Magisterial Solidaridad al norte de la ciudad.Por separado en los festejos adelantados por el Día del Niño, el titular de la FGE declaró el viernes que la balacera fue producto de una investigación que se estaba realizando con anterioridad “con objetivos previamente identificados” y cuyas personas iban a ser presentadas ante la autoridad ministerial. Aparicio Avendaño señaló por su parte que el ataque fue espontáneo, cuando un elemento estatal en su día de descanso se percató de la comisión de un intento de robo e intervino, resultando herido por un rozón de bala en un brazo.“Quiero comentar que no fue un ataque dirigido, lo que realmente fue es que un policía que se encontraba en descanso, al percatarse que había un robo en proceso interviene y tiene un enfrentamiento en ese momento con los delincuentes, los cuales accionan sus armas en varias ocasiones en contra del elemento.“Este compañero es herido nada más por un rozón de bala en el brazo, lesión que no pone en riesgo su vida y afortunadamente logra la detención de manera puntual del delincuente.“La víctima nos indica sin temor a equivocarse que fue quien momentos antes lo quiso asaltar, fue un robo con violencia”.“Era una investigación que ya se estaba realizando, ya se tenían objetivos previamente identificados y pues al momento de llevar a cabo la investigación y la detención es cuando se presenta el incidente y finalmente pues resultó en detenciones.Ahorita por lo pronto tengo reportado un detenido, pero la investigación sigue, entonces estoy esperando a que me hagan el reporte final de cuántas personas quedaron en calidad de detenidas, porque otros están en calidad de presentados.Era en seguimiento a unas personas que están siendo investigadas y había instrucción del MP para que fueran llevadas ante la presencia ministerial y al momento de llevar a cabo esa investigación se da el incidente”.

