Mantienen en la contienda a candidato ligado al 'narco'

Salomé Ramos Salmón ha mantenido su candidatura a la presidencia municipal de Chínipas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pese a los señalamientos de nexos con el narcotráfico que enfrenta en su contra.El dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, dijo que el aspirante, cuya candidatura fue validada por el Instituto Estatal Electoral, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Procuraduría General de la República (PGR) informar si tiene investigaciones en su contra pero no ha obtenido respuesta.“El candidato fue a la Fiscalía y a la PGR a preguntar si hay indagatorias, acusaciones o expedientes abiertos en su contra para verificar que no hay acusaciones, pero no ha obtenido respuesta. Mientras la autoridad no responda, él va a seguir siendo candidato”, refirió el líder del priismo en Chihuahua.Esa solicitud de información se hizo desde el 26 de marzo pasado, de acuerdo con la dirigencia estatal del partido.“Vengo a solicitar se me informe si existe alguna investigación o se haya abierta una carpeta en la cual el suscrito aparezca como investigado, indiciado, inculpado o imputado por la comisión de algún delito en cualquier modalidad de participación, ya sea de competencia del fuero común o federal”, preguntó el priista en escritos entregados a ambas dependencias.Días antes, los medios habían difundido su parentesco con Jesús Alfredo Salazar Ramírez, casado en 1997 con la hermana del aspirante priista y detenido por el gobierno mexicano como “uno de los principales” operadores del Cártel de Sinaloa entre Chihuahua y Sonora.En cambio, el PRI tuvo que bajar ayer a su aspirante a síndico en el municipio de Bachíniva porque el partido no cumplía con el requisito de paridad de género.En su lugar designó a una mujer como candidata.La vocera del IEE, Oksana Volchanskaya, dijo que el PRI puede cambiar candidatos hasta un día antes de la jornada electoral, siempre y cuando sea por causa de muerte, inhabilitación, incapacidad, inelegibilidad, cancelación de registro o renuncia expresa de sus candidatos. (Javier Olmos)

