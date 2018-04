Chihuahua— El estado de Chihuahua bajó su calificación en lo que se refiere a la aplicación de normas apegadas a los derechos humanos dentro de sus centros penitenciarios, al convertirse en el segundo estado del país con más incidencias reportadas dentro de sus Centros de Reinserción Social, tales como suicidios, del cual ocupa el primer lugar, así como riñas, donde se encuentra en segundo, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.La evaluación del Sistema Penitenciario Nacional es realizada por la CNDH desde el año 2006, con el objetivo, señalan, de “verificar que las condiciones de internamiento de las personas procesadas y sentenciadas en nuestro país sean acordes con el respeto a los derechos humanos”La base cualitativa y cuantitativa se obtiene de inspecciones en cada uno de los centros de reclusión programados donde se aplicaron las guías de supervisión que comprenden entre otros aspectos, la aplicación de un cuestionario y entrevistas a las personas privadas de la libertad, en condiciones de privacidad, además de entrevistas directas con el titular y los responsables de las áreas técnicas del centro, así como con el personal de seguridad y custodia.Con ello el diagnóstico se centra en determinar cinco rubros principales: Integridad personal del interno, Estancia digna, Condiciones de gobernabilidad, Reinserción social del interno y Atención a internos con requerimientos específicos.Derivado de esta investigación, Chihuahua recibió una calificación de 7.35, en base a 10, lo que representa un descenso de .10 puntos porcentuales con respecto al año 2016, cuando obtuvo 7.45 y nos coloca en números amarillos que advierten al estado la necesidad de una mayor atención para la regulación de sus centros penitenciarios.En el estado la CNDH visitó un total de cinco Ceresos y cada uno de ellos obtuvo una calificación independiente del promedio general que se especifican a continuación:El Centro de Reinserción Social Estatal Número 3 de Ciudad Juárez que obtuvo 7.12. El Centro de Reinserción Social Estatal No. 2 en Chihuahua con 7.60. El Centro de Reinserción Social Estatal No. 1 en Aquiles Serdán obtuvo 7.18. El Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 1 en Aquiles Serdán con 7.37 y el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2 en Ciudad Juárez que logró 7.48.En lo que respecta a los Ceresos de este municipio y aledaños, como Aquilés Serdán la CNDH señaló que en el caso del Cereso Número 2, conocido como “Peni Vieja”, destacan las deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones, deficiente separación entre procesados y sentenciados, falta en la atención a personas LGBTTTI.Mientras que en el CERESO número 1 para varones sobresalen las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, ya que éste cuenta con capacidad para 2 mil 004 reos, mientras que su población llega a los 2 mil 858, superando por más de 850 reclusos su capacidad.Tanto el Cereso número 1, femenil y varonil, así como el 2, coinciden en temas tales como: Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, Insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como la Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.Este último punto es importante, ya que la entidad reportó el segundo lugar nacional con mayor número de riñas dentro de sus centros de reinserción con un total de 103 casos, presentó además dos homicidios, uno doloso y uno culposo y siete suicidios, siendo en este último aspecto el que mayor número tuvo en México en 2017.Con la publicación del diagnóstico, la CNDH tiene como objetivo orientar las políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos que se encuentran en los centros de reclusión del país, a través de información cuantitativa y cualitativa que refleja de manera integral el estado del Sistema Penitenciario Nacional y en este caso específico el del estado de Chihuahua.• Integridad personal del interno• Estancia digna• Condiciones de gobernabilidad• Reinserción social del interno• Atención a internos con requerimientos específicos

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.