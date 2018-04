Chihuahua— El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, declaró que se están revisando las deudas que se tienen con los proveedores de la Secretaría de Salud, sin embargo no precisó un plazo para que se empiecen a realizar los pagos.Indicó que las empresas saben que se tiene que realizar el encuadre de las cuentas, pero si todo está en orden, no habrá problemas para la liquidación.El jueves el titular de la Secretaría de Salud, Ernesto Ávila, comentó que tendrán que comprar medicamentos con empresas proveedoras para tratar de abatir el desabasto que existe, a pesar de que hay cuentas pendientes de pagar.El objetivo de la dependencia era tener resuelto el problema de desabasto de medicamentos el 15 de este mes, pero Ávila, aceptó que no se pudo cumplir con esta meta, porque no se les ha pagado a las empresas farmacéuticas.Mencionó que solamente se ha logrado un abasto del 85 por ciento en algunos hospitales, mientras que el resto está por debajo de esa cantidad.Agregó que no esperarán a que la Secretaría de Hacienda libere recursos para pagarles a los proveedores de medicinas con los que se tienen adeudos, por lo que comprará las medicinas con las empresas que han accedido vender al Estado.Explicó que el pago a los proveedores depende de la Secretaría de Hacienda, a la cual se le entregó una lista de 20 empresas a las que se les debe y que es necesario irles pagando para que sean proveedoras de nuevo de la instancia estatal.Al respecto Fuentes Vélez comentó que sí se tiene un avance en las revisiones de las cuentas pendientes de pagar, pero no dio un plazo para liberar los pagos.Indicó que las compras que fueron realizadas deben verificarse, y no sólo que se haya entregado la mercancía, sino que haya estado a precios de mercado, para evitar adquisiciones infladas.

