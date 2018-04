Chihuahua– Tres leyes, varias reformas, exhortos, y una discusión final en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por Morena, se dieron ayer en una sesión maratónica de casi 7 horas en el Congreso del Estado.Se trató de la última ordinaria del actual período de sesiones, para pasar hoy a una sesión solemne por el Día del Niño, el cierre de trabajos y la instalación de la Diputación Permanente o período de receso.Por lo anterior ayer agendaron 20 dictámenes, entre los cuales destacó la Ley de Participación Ciudadana, la de Salud Mental y la de Adultos Mayores; ésta última contempla crear una pensión mensual pero sin especificar edades ni montos, ya que se queda como pendiente a definir en normas reglamentarias.Los primeros dictámenes salieron sin problema ni discusión hasta que se presentó la de Participación Ciudadana, con inconformidad por parte del PRI contra la figura de revocación de mandato, con el argumento que es inconstitucional. Aun así se aprobó.El cansancio comenzó a hacer meya en los legisladores, que poco a poco se notaban con miradas cansadas, distraídos en sus celulares y hablando entre ellos.La sesión inició a las 11:30 horas aproximadamente, y poco antes de las 18:00, en los asuntos generales, el legislador Israel Fierro (PES) presentó un posicionamiento sobre el Día del Niño, y concluyó la panista Blanca Gámez al hablar contra López Obrador, lo cual prendió un nuevo debate con la coordinadora de Morena, Leticia Ortega.Gámez hizo referencia a señalamientos del tabasqueño hechos en un evento realizado en Delicias el miércoles pasado, y que criticó el gobierno del panista Javier Corral Jurado.“Es una tendenciosa visión de Chihuahua y del actuar del gobernador Javier Corral”, expuso la integrante de Acción Nacional. Dijo que esos son los métodos de AMLO, “que lleva en campaña 12 años”, y que “pone en descrédito todo menos él ni su partido a modo”.“Todo lo que no sea AMLO o Morena está mal. Pero es su estilo, y aunque son palabras huecas no razonadas, no dejan de ser insultantes al esfuerzo de habitantes del estado”, añadió. Entre los comentarios de López Obrador destacó en el que dijo que Corral sólo había pintado el estado de azul.De inmediato pidió la palabra la coordinadora de Morena, y enfatizó que esos posicionamientos forman parte de una guerra sucia y de una persecución contra el candidato presidencial de su partido.“Pero pronto va a cambiar todo. Este sistema de privilegios al que están acostumbrados, se va a acabar. Viene un cambio verdadero. El licenciado Andrés Manuel es el político de estos tiempos. Él solo dice lo que se ve en el estado y puntualiza que sólo hay casetas pintadas de azul”, expresó y posteriormente salió del recinto de sesiones.La también panista Maribel Hernández, aseguró que nadie persigue a AMLO y señaló que el trabajo del tabasqueño deja mucho que desear. “¿Qué se puede esperar de una persona que le da entrada al partido a cuanto político de otro partido le toca la puerta?”, cuestionó. Y para finalizar, la legisladora Rocío González (PAN) expresó: Andrés Manuel se quiere colgar de la figura de Javier Corral.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.