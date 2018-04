El gobernador Javier Corral reiteró que el Estado no podrá satisfacer las demandas de prestaciones al magisterio por que están fuera de la ley y cuestionó si los propósitos de los maestros son políticos y de desestabilizar al gobierno.“¿A dónde se quiere llevar la protesta magisterial con exigencias fuera de la ley?, ¿A dónde se quiere llevar? ¿Cuál es el propósito de tener estrangulada a Chihuahua?, dificultando la operación del Gobierno y afectando a 180 mil niños en Chihuahua”, manifestó.De gira de trabajo en Ciudad Juárez, el mandatario reiteró un llamado a los maestros a volver a las aulas y dejar las demandas a los tribunales laborales.“Nos sometemos a los jueces y nos sometemos a las autoridades laborales. No quieren aceptar eso porque hasta la Corte resolvió que tales exigencias no corresponden y lo resolvió desde el Gobierno anterior”, dijo.Señaló que las manifestaciones que se vienen realizando desde el 17 de abril son injustas ya que los pagos que se tenían en nómina, ya se realizaron.“Es una medida de presión política excesiva, indebida. Llamo una vez más a los dirigentes sindicales a que depongan esta actitud, que lo único que está haciendo es afectar a los niños de Chihuahua que están siendo utilizados en términos reales como instrumento de presión y también lo que esto está significando para las familias”, manifestó.Corral Jurado señaló que el Estado se encuentra dispuesto a revisar las prestaciones que exigen los maestros, pero dijo que de antemano éstas están al margen de la Ley debido a que el Congreso de la Unión las canceló con la Reforma Educativa que finalizó el 31 de mayo del 2015.Por lo anterior, consideró que el magisterio está aprovechando el momento político para obtener beneficios que no le corresponden.

