Prolongan paro ante negativa de Gobierno

Chihuahua— Los maestros estatales mantendrán el paro de labores hasta conseguir que sus demandas sean atendidas de manera integral; esto es, que implique el pago tanto de salarios como de prestaciones ‘caídas’, indicó el sindicato magisterial, luego de darse a conocer la postura del Gobierno del Estado, sobre la ilegalidad de las prestaciones y que por lo tanto, ésas no las pagarán.El subsecretario de Educación, Miguel Ángel Valdez, dijo que “el pago integral del esquema compensatorio, que la Sección 42 del SNTE condiciona para levantar el paro, no se puede hacer de acuerdo con una interpretación del Servicio Profesional Docente, instancia autorizada para decir si se puede o no”.El funcionario agregó que no se pueden pagar las prestaciones del 2013 a 2015 que reclama la Sección Sindical, porque así lo dictamina la ley que establece que las minutas o acuerdos previos al 31 de mayo quedan sin efecto.“El análisis que se tiene desde el miércoles pasado advierte que no se puede, así como están las Claves L, Curriculares e IRP, transitar a ya pagar”.Valdez añadió que “en 2013 se instruyó armonizar esa situación, pero los responsables de área durante la administración de César Duarte fueron omisos y por eso se llegó al 2015 con la decisión de que no se podía transitar más a pago”.Al respecto, Ever Avitia, secretario general de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo a los maestros que “la lucha sigue”, según la frase difundida vía telefónica entre los docentes que se encuentran en la Plaza Hidalgo, en la ciudad de Chihuahua.Asimismo, Juan Carlos Terrazas, representante de la Sección 42 en las mesas de negociación, dijo que son 3 mil 500 casos que están en revisión por presentar alguna irregularidad en el pago de sus prestaciones y aseguró que tienen validez y que el Estado se basa en interpretaciones jurídicas.Ayer, durante el décimo día de paro, se acordó continuar en la defensa de los derechos magisteriales y el sindicato pidió a los profesores no hacer caso a declaraciones de funcionarios estatales y mejor esperen al finalizar las negociaciones para conocer con certeza los logros que se obtengan.A decir del subsecretario, Miguel Ángel Valdez, “aun así, no se cierra el diálogo con los profesores”.Sobre el tipo de situaciones que originan las diferencias en otras entidades y que sólo en Chihuahua se hayan ido al paro, apuntó que es difícil hablar al respecto, ya que en todo el país las secciones sindicales se manejan con unas 8 mil prestaciones y ahora que se tiene una definición por ley –subrayó–, en Chihuahua se construirá una propuesta de pago de prestaciones, “si es que se puede”.Descartó que se apliquen sanciones administrativas en contra de los maestros por el paro que ya lleva 10 días.Al comentar la afectación en el calendario escolar, dijo que junto con la Sección 42 buscarán cómo recuperar el tiempo como alargar las jornadas, trabajar sábados y domingos o ampliar el calendario en junio.Juan Carlos Terrazas, representante de la Sección 42, indicó que están a la espera de que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, presente una cifra para pagar las prestaciones que se tienen atrasadas desde el 2013 y que son la Clave L, 3/4 de tiempo, escalafón horizontal, horas IRP y co-curriculares.“La ley es clara y sobre la mesa se han presentado los argumentos por los cuales las prestaciones que se reclaman sí tienen validez, pero el Estado ha mantenido su postura de no reconocerlo”.Desde el 20 de abril pasado, refirió, se hizo público el compromiso con el Estado de que no habría ninguna afectación salarial a los maestros por permanecer en el paro de labores, pues se trata de un reclamo legítimo de sus derechos.