Quedan muchos temas pendientes

La LXV Legislatura del Congreso del Estado concluyó las sesiones ordinarias del que fue su último período en una maratónica sesión donde se votaron 20 diferentes dictámenes.En medio de escándalos de acoso sexual, nombramientos controvertidos y frenos a peticiones de rendición de cuentas, la legislatura de mayoría panista cerró el ordinario sin reformas que se estimaron fundamentales por el propio Congreso, como la Ley para la Protección a Periodistas, el nombramiento del auditor Superior del Estado o la Ley de Transporte.De acuerdo con datos estadísticos del Congreso, desde que entró en funciones la LXV Legislatura (octubre de 2016) a la fecha, los legisladores celebraron 169 sesiones, superando el mínimo exigido por la Ley Orgánica del Legislativo chihuahuense que mandata entre 26 y 34 sesiones dependiendo del periodo ordinario.Durante el primer año de la presente Legislatura, los diputados superaron las sesiones requeridas para desahogar diversos temas. Sin embargo para el segundo periodo ordinario correspondiente al segundo año (enero de 2018), los legisladores celebraron justo las 27 sesiones exigidas por ley.Además del decremento en las sesiones, el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura se caracterizó por el escaso desahogo de pendientes.Hubo sesiones, como la del 25 y la del 31 de enero, en las que únicamente se votaron 2 dictámenes. La falta de desahogo de las iniciativas obligó a que ayer se presentaran hasta 20 dictámenes en una sesión de más de 7 horas de duración.Algunos de los temas votados ayer como la Ley de Participación Ciudadana, tenían meses en comisiones. Otras, como la aprobación de intercambio de predios entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Municipio de Juárez, eran asuntos que requerían aprobación formal y, sin embargo, fueron votados al final a pesar de llevar cuando menos un mes en comisiones.De acuerdo con las estadísticas del Congreso, esta Legislatura dictaminó en total el 75 por ciento de los asuntos recibidos. Aunque el número es alto, los temas pendientes constituyen algunas de las reformas promovidas y anunciadas tanto por el Ejecutivo como por la bancada panista del Congreso.Uno de los asuntos pendientes es, por ejemplo, la creación de la Ley para la Protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Con más de 4 foros de consulta realizados en todo el Estado y varias reuniones de expertos para analizar el tema, el dictamen se encuentra todavía pendiente, atorado en las comisiones legislativas.Es el mismo caso de las propuestas ciudadanas de la reforma electoral, como la de cambiar la fórmula de financiamiento de los partidos políticos para tomar como base la votación efectiva, o la de votar por regidores en una boleta distinta a la de presidente municipal.Otro de los pendientes del Congreso es la Ley de Transporte, que fue trabajada desde inicios de la Legislatura y que a la fecha no ha logrado contar con el consenso de concesionarios, expertos en movilidad y autoridades.Cuentas con rezagoUn pendiente más es el nombramiento del titular de la Auditoría Superior del Estado, desincorporación de bienes públicos, y, sobre todo, el análisis de la cuenta pública 2016 y del primer trimestre de 2017.En esta materia, el Legislativo arrastra el mayor rezago, pues de 142 cuentas recibidas tiene 97 pendientes de dictamen.El segundo rubro de rezago es el de iniciativas, donde quedaron 228 pendientes de dictamen, de acuerdo con el desglose oficial con corte de ayer.Ha sido tan lento el proceso legislativo para algunos temas que, a la fecha, los legisladores no han aprobado la totalidad del Primer Informe del Ejecutivo, presentado en febrero. Ello a pesar de que finalizaron las comparecencias de los integrantes del gabinete y de que la bancada panista presumía la necesidad de dictaminar con celeridad el informe del estado que guarda la administración de la entidad.Otros asuntos como la investigación por los supuestos casos de acoso sexual en el Legislativo, tampoco tuvieron avance.LXV LegislaturaDel 01 de octubre de 2016 al 26 de abril de 2018Año Periodo Sesiones Previstas Sesiones Porcentajeen la Ley Orgánica Celebradas CumplimientoI Año I Periodo Ordinario 26 29 111.53%I Año I Diputación Permanente 8 15 187.50%I Año II Periodo Ordinario 26 31 119.23%I Año II Diputación Permanente 13 22 169.23%II Año I Periodo Ordinario 34 36 105.88%II Año I Diputación Permanente 9 9 100%II Año II Periodo Ordinario 27 27 100%II Año II Diputación Permanente 13 PENDIENTEAsuntos de la LegislaturaResueltos Aprobados Rechazados Pendientes1006 961 45 330Porcentaje 75.29% 24.70%Recibidos Resueltos PendientesConvocatoria a Periodo Ext. 10 10 0Cuenta Pública 142 45 97Cumplimiento de una Res. 1 1 0Declaratoria de Reforma C. 1 1 0Estado Financiero 1 0 1Informe Financiero Trimestral 1 1 0Informe Poder Ejecutivo 3 2 1Iniciativa 1127 899 228Licencia 2 2 0Minuta del Congreso de la Unión 4 4 0Nombramientos 16 16 0Observaciones del Poder Ejecutivo 3 1 2Oficio 19 18 1Premios y Reconocimientos 3 3 0Propuestas 3 3 0Totales 1336 1006 330

comentarios

