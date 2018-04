No sea irresponsable, le dice AMLO a Corral

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió ayer al gobernador Javier Corral saldar la deuda que tiene con los maestros, desde Hidalgo del Parral, en donde realizó un mitin en su segundo día consecutivo de campaña en Chihuahua.“Aquí, aprovecho también, para decirle a Corral que le pague a los maestros, que no sea irresponsable, que no viole la Constitución”, expresó López Obrador en su discurso frente a 5 mil simpatizantes reunidos en la Plaza de la Identidad al mediodía, según calcularon los organizadores.Y agregó: “no se le puede retener el salario a nadie y que está resultando igual que (César) Duarte. No hay ninguna diferencia”, puntualizó el tres veces candidato a la Presidencia de la República.El tabasqueño llegó a Parral después de un acto proselitista que realizó un día antes en la ciudad de Delicias, en la que congregó a más de 5 mil personas ante las que también lanzó críticas al gobierno corralista: “mucho pueblo para tan poco gobernador”, dijo entonces.Desde ‘la capital del mundo’, el abanderado de Morena y los partidos Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT) afirmó que Corral “no dio el ancho, le quedó grande el puesto, lo único que ha hecho y hagan una investigación es pintar las casetas de cobro de azul”.“No hay nada en beneficio de la gente. Se ha dedicado a quejarse de que se protege a Duarte, de que Peña está protegiendo a Duarte; pues sí, está bien, que lo denuncie pero que gobierne de manera distinta y dé el ejemplo”, sentenció.Sobre las críticas, Corral dijo: “no tengo opinión sobre eso, los hechos y dichos hablan por sí mismos, entiendo que anda dolido del debate pasado, pero no tenemos la culpa de su propio desempeño.“Yo ahí lo dejo, no es relevante. Hace mucho tiempo dejo de ser un personaje respetable en el país, ha llegado a excesos declarativos muy penosos y para mí no tiene relevancia”.López Obrador también aseguró que una nueva encuesta realizada después del debate lo posiciona 25 puntos arriba de su principal contendiente, Ricardo Anaya, de la alianza Por México Al Frente.Dicha encuesta realizada por Saba Consultores, da 39.7 por ciento de ventaja a Andrés Manuel sobre los 15.4 que alcanza Anaya, 10.2 de José Antonio Meade de la coalición Juntos por México, 8.0 de la independiente Margarita Zavala y 1.8 de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco.El ejercicio que promovió AMLO se realizó entre el 17 y el 23 de abril, mencionó.En una entrevista de banqueta después del mitin, el candidato aseguró también que las empresas Claro, Cinépolis y Netflix no van a difundir la serie ‘anti-AMLO’.“Me llegó el dato que no van a difundir el documental, en Claro, y Cinépolis también y Netflix también ya se deslindó. Falta una que es de paga, es de paga porque van a pagar mucho están ofreciendo 100 millones. Se iban a rayar las televisores de México, un aplauso para los medios de comunicación de México”, apuntó el aspirante a la Presidencia.Y llamó a reforzar la defensa del voto: “hay que reforzar la armadura, porque los de la familia del poder no duermen, están nerviosísimos y están intensificando la guerra sucia”.