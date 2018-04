Chihuahua– La Secretaría de Salud se tendrá que endeudar nuevamente con las empresas proveedoras para tratar de abatir el desabasto de medicamentos, el cual supuestamente iba a estar resuelto el 15 de abril pasado. A la luz de los hechos, el titular de la dependencia, Ernesto Ávila, aceptó que no se pudo cumplir con la meta porque no se les ha pagado a las farmacéuticas.Apenas en marzo de este año, el funcionario había indicado que la Secretaría de Salud debe alrededor de mil 200 millones de pesos a sus proveedores de medicamentos en facturas que datan incluso de 2012. En este contexto, se suponía que las compras consolidadas junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) darían una ventaja y permitiría subsanar el déficit.Un mes después, Ávila Valdez apuntó que ni la deuda se redujo y solamente se ha logrado un abasto del 85 por ciento en algunos hospitales, mientras que el resto está por debajo de esa cantidad.Destacó que no esperará a que la Secretaría de Hacienda del Estado libere los recursos para pagar a los proveedores de medicinas, y comprará las medicinas con las empresas que han accedido a vender al Estado a pesar de las facturas aún pendientes de ser cubiertas.La falta de medicamentos en hospitales estatales es una de las quejas de los empleados del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), quienes desde hace un par de meses han realizado una serie de protestas.En aras de subsanar el déficit de medicinas, el secretario de Salud explicó que el pago a los proveedores depende de la Secretaría de Hacienda del Estado, a la cual ya se le entregó una lista de 20 empresas a las que se les debe y es necesario irles pagando para que nuevamente provean a la estructura estatal.En tanto, según Ernesto Ávila, la Secretaría de Salud ha hecho estudios de mercado para estar preparada y empezar a comprar una vez que se tengan liquidados los adeudos aunque sea de manera parcial.“Independientemente (de la deuda), vamos a salir a comprar a compañías farmacéuticas que han accedido vendernos a pesar de que les debemos dinero... de forma solidaria lo están haciendo”.A decir del funcionario, “en las próximas 48 horas se estarían liquidando las cuentas pendientes, al menos con 20 empresas prioritarias.“Va a estar complicado surtir al 100 por ciento, no hay institución que tenga el 100 por ciento, pero debemos resolver lo más que se pueda”, enfatizó.La deuda de la Secretaría de Salud era de mil 500 millones de pesos al iniciar esta administración; actualmente ronda los mil 100 millones de pesos, de los cuales 600 millones de pesos se destinan al Ichisal, pero solamente para mantener la operatividad (pago de bonos, uniformes y jubilaciones) y cumplir con parte del abasto de medicamentos, por lo que la deuda ha permanecido casi intacta.De hecho, el mes pasado declaró el gobernador Javier Corral que el quebranto en el sistema de salud estaba proyectado para resolverse en 2021 y esperaba que con el cambio en el gobierno federal se pudiera obtener el respaldo financiero necesario.En tanto, personal del Ichisal y el propio Colegio de Médicos, a través del secretario de consejo, Roberto López Segura, ha subrayado que la situación es tal que “de cinco medicinas del cuadro básico, cuatro no se encuentran”, lo que significa que la carencia es del 80% aun cuando Ávila Valdez asegura lo contrario.

