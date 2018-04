Delicias— “Es mucho pueblo para tan poco gobernador”, manifestó Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la alianza “Juntos Haremos Historia” ante miles de simpatizantes en la llamada visita histórica a la ciudad de Delicias, para llevar su principal propuesta de “barrer” desde arriba con la corrupción del país.El evento se realizó en la Calle 3ª y Círculo del Mercado Juárez, al que acudieron los candidatos a distintos puestos federales, así como representantes de los partidos Morena, PT y PES del estado, acompañados por personalidades como Marcelo Ebrard, entre otros.En el uso de su palabra, el presidenciable dio un discurso de más de una hora en el que destacó su propuesta de acabar con la corrupción e impunidad desde arriba.“El pueblo necesita justicia, Javier Corral, no ha ayudado al pueblo, lo único que ha hecho es pintar las casetas de azul, es mucho pueblo para tan poco gobernador, es muy lamentable lo que pasa en Chihuahua, pero va acabar, las cosas van a cambiar”, sentenció.“Voy a regresar a Delicias como presidente electo, con el programa de acción para darles a conocer cuánto se va invertir del Gobierno Federal en Delicias, vendré para evaluar y darle seguimiento, para que se cumplan todos los compromisos, porque no quiero pasar a la historia como un mal presidente”.Anunció que se someterá a la revocación del mandato, cada 2 a 3 años se realizará una cónsula ciudadana en la que se cuestione a la gente decide seguir el presidente o se quita.Otras de las propuestas fue el darle inscripciones gratuitas a los jóvenes para que estudien por que es mejor que estén en las escuelas a en las calles, “becarios si, sicarios no”; el apoyo a los agricultores, se evitará el cierre de una planta de fertilizantes que presuntamente el gobierno actual pretende revender.Prometió un aumento y salario digno para los maestros de la entidad, además de disminuir el costo de los combustibles y el IVA. También dijo que elevará los sueldos en la franja fronteriza. El principal compromiso que expresó es que al tener el voto de confianza del pueblo acabaría con la mafia del poder. “Ayúdenme a acabar con la mafia, quieran o no quieran la mafia va para afuera”En presidenciable tomó protesta a los representantes de las casillas que defenderán el voto para los próximos comicios electorales este 1 de julio y llamó a todos los militantes a estar al pendientes de las urnas y tener mayor organización pues así aseguró que obtendrán el triunfo.Los medios de comunicación estimaron la asistencia de 3 mil personas. Los organizadores comentaron que acudieron cerca de 5 mil simpatizantes de la alianza que está conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). (Alejandro García Ferrel / El Diario)

