Chihuahua— El juez de control Jorge Napoleón Raya Valdez dictó ayer prisión preventiva por un año en contra de Jesús Manuel Luna Hernández, quien fungió al concluir el anterior sexenio como secretario particular del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez.En la audiencia de control de detención y formulación de cargos que se realizó en la sala oral número 13 del Centro de Justicia, dentro de la causa penal 2149/2017, Priscila Aguilar, agente del Ministerio Público acusó al joven quien fue deportado por el Gobierno de los Estados Unidos, de haber ordenado el uso de una avioneta del Gobierno de Chihuahua con número de matrícula XC-GDC, los días 17 y 18 de junio del 2016 para recoger a César Adrián Duarte Gómez –hijo del exmandatario– en la ciudad de Cancún y trasladarlo a Toluca.Al momento de ser presentado ante el juez, el imputado Jesús Manuel Luna de 24 años, dijo estar desempleado, asimismo lo acompañó su novia desde el área del público.La cantidad del objeto desviado, señaló la fiscal, asciende a 336 mil 700 pesos, delitos por el cual podría alcanzar una pena de 4 a 12 meses de prisión.Fue el primero de septiembre de 2017 cuando al imputado se le venció el permiso de estancia en la Unión Americana, sin embargo permaneció en aquel país de manera ilegal hasta su captura y deportación.Los abogados del detenido respondieron al juez que su cliente se presentó al menos en tres ocasiones en las instalaciones de la FGE, atendiendo los citatorios que le enviaron a su familias, pero donde no se especificaba que estuviera siendo investigado, sino como posible testigo dentro de una investigación.De igual forma los abogados calificaron de “excesivo” el monto de la reparación del daño por 336 mil pesos, impuesto por la representación social, quien no presentó estudio alguno sobre el costo de la aeronave por dos días en ese monto.Será el próximo lunes a las 09:30 horas cuando se realizará la audiencia de vinculación o no a proceso, donde se resolverá la situación jurídica del imputado, quien fue recluido en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán.

