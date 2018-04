Goza Canal 28 contratos millonarios gracias a panistas

Chihuahua— La televisora Canal 28 se benefició durante 2017 con contratos millonarios por servicios de transmisión de publicidad oficial, firmados con los gobiernos panistas del Ayuntamiento de Chihuahua y Gobierno del Estado, así como por convenios con el Congreso local –de mayoría albiazul– para la difusión de trabajos legislativos.Por encima de sus competidores, la televisora regional obtuvo el mayor monto pagado por contratos firmados con dependencias del Ayuntamiento de Chihuahua durante el año pasado, superando al resto de los medios de comunicación televisivo, radiofónico, digital e impreso.Acorde con el portal de Transparencia de la Presidencia Municipal, los convenios sumaron un total de 6 millones 175 mil pesos para los servicios de publicidad, anuncios oficiales y transmisión de programaciones en vivo de partidos de beisbol y basquetbol.Este pago se derivó de dos contratos; uno firmado con la Coordinación de Comunicación Social y otro con el Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud (IMCFD), ambas instancias del Ayuntamiento capitalino.Ambos contratos de Canal 28 no se encuentran registrados en la página web de transparencia de Comunicación Social del gobierno municipal de Chihuahua, aun cuando deberían estar transparentados sus contratos por ley.De acuerdo con la octava cláusula del convenio firmado el 30 de enero de 2017 por Orlando Villalobos, representante legal del IMCFD, y Sergio Valles, la televisora “no podrá traspasar ni ceder a terceros, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones que adquiere en virtud del presente contrato”.Sin embargo, la empresa filial de Canal 28, Unidad Corporativa de Televisión S. A. de C. V., no cuenta con permisos de concesión comercial ni de multiprogramación.La única empresa de Canal 28 que cuenta con un permiso de multiprogramación es Sistema Regional de Televisión, A. C., según el registro de permisos de concesión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).Este permiso de multiprogramación –el cual le permite a Canal 28 realizar transmisiones digitales simultáneas de su canal– fue concedido por el Ifetel con la condición de que el Sistema Regional de Televisión elaborase “su propia programación, sin brindar acceso a un tercero”.De acuerdo con documentos de la concesión social, el Ifetel podría revocarle la licencia a Sistema Regional de Televisión si llegara a “transmitir anuncios comerciales o asuntos ajenos a aquéllos para los que se concedió el permiso”, los cuales consisten en la divulgación de material cultural y educativo.Canal 28 también fue el mayor beneficiario de contratos con el Congreso de Chihuahua. Por medio de cuatro contratos trimestrales, la televisora acumuló un pago anual de un millón 500 mil pesos a lo largo de 2017.Desde el inicio de la administración del gobernador Javier Corral, Canal 28 también se ha beneficiado con 10 contratos por asignación directa para la “transmisión de publicidad de campañas institucionales, obras y servicios de Gobierno del Estado [...] por medio de spots en medios televisivos”. Estos acuerdos sumaron un total de 12 millones 931 mil 970 pesos.El 19 de octubre de 2016, el accionista, conductor y representante legal de las empresas de Canal 28, Sergio Valles, aseguró que la televisora había sido acusada de “denunciar los actos de corrupción de Duarte por no darnos contratos de publicidad, pero se equivocaron porque también al Canal 28 se le ofrecieron contratos de varias decenas de millones de pesos, la diferencia es que nosotros no los aceptamos porque la cantidad no correspondía a un plan de propaganda congruente con el monto elevado y además estaban condicionados a la complicidad y al silencio”.Así, Canal 28 recibió 23 millones 117 mil pesos 440 pesos en contratos por publicidad oficial durante todo el sexenio del exgobernador César Duarte (2010-2016).A sólo 18 meses del inicio de la administración panista de Javier Corral el 4 de octubre de 2016, la televisora chihuahuense ya recibió 12.9 millones de pesos en contratos de publicidad oficial, es decir, el 55.89% de lo que recibió con Duarte en seis años.6,175 mdp• Municipio 12,932 mdp• Estado (*) 1,500 mdp• Congreso(*) 2016-17

